うちの王様にはどうしても抗えない【第335話】「お風呂のお知らせ」 うちの王様にはどうしても抗えない【第335話】「お風呂のお知らせ」 うちの王様にはどうしても抗えない【第335話】「お風呂のお知らせ」 2025年12月22日 19時30分 わんちゃんホンポ 湯沸かし器の「お風呂が沸きました」という音声が聞こえると、バンビが吠えて更にお知らせしてくれます。 これはお風呂沸いたよ！と教えてくれてるのかなと思えるんですが、「お風呂」という言葉を聞いただけでも吠えるのはなぜなのか…。 会話に「お風呂」が出てくるだけで吠えられるので、我が家ではお風呂の話をするのが大変です。