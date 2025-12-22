息子さんを迎えに大型犬と一緒に駅まで行ったら、突然「知らない男性」に声をかけられて…その後のまさかの展開が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で60万6000回再生を突破し、「心がほんわか」「泣いちゃった」といったコメントが寄せられています。

【動画：息子を迎えに大型犬と一緒に駅まで行ったら→突然『知らない男性』に声をかけられ…思わず感動する『まさかの展開』】

息子さんを駅までお迎えに

Instagramアカウント「umigonns」に投稿されたのは、駅まで息子さんを迎えにきたボーダーコリーの女の子「すう」ちゃんの様子。すうちゃんは、無事に電車の到着に間に合ったようです。

「癒しのサプライズを！」と思い、駅までやってきた2人は、喜んでくれるかとワクワクしながら息子さんを待ちます。すうちゃんは、キョロキョロしながら息子さんを探している様子。

知らない男性が…

すると、2人は突然知らないサラリーマンの男性に「かまってもいいですか？」と声をかけられます。男性は少し前に14歳のラブラドールレトリバーを亡くしたばかりで、寂しい思いをしていると言います。

「寂しくて寂しくて」と言う男性ですが、すうちゃんを撫でる表情はとっても幸せそう。優しい撫で方からも、男性の犬への深い愛情がひしひしと伝わってきます。

お役に立てたかな

最後に男性は「気持ちが生き返った」と言い、満足げに去っていきます。その後、駅から出てきた息子さんは、すうちゃんに気付かずに通り過ぎようとしたのだとか。

すうちゃんが「知らない人の役に少しでも立てて良かった」と飼い主さん。思わず涙してしまう、男性との優しさあふれる交流を見せてくれたすうちゃんなのでした。

投稿には「心がほんわか」「泣いちゃった」「男性の気持ちよく分かります」「犬肌が恋しくなるよね」「お役に立てたね！」「お利口さん」といったコメントが寄せられています。

すうちゃんの心温まる日常は、Instagramアカウント「umigonns」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「umigonns」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。