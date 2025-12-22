飼い主さんのことが大好きで仕方ないわんこの行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で297万7000回再生を突破し、「大好きが溢れすぎてる」「本当に可愛くて人間っぽい」「最高の彼女ですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

一緒に布団で寝ていたら…

TikTokアカウント「inoue094」の投稿主さんは、ボーダーコリー『テール』ちゃんとの平和な毎日を紹介しています。今回は、夜のひとときについて投稿しました。テールちゃんと飼い主さんは、毎晩一緒に寝ているのだそうです。

同じ布団でくっついて寝る2人ですが、飼い主さんは「テールちゃんが狭そう」と感じた模様。自ら布団の隅に移動して、テールちゃんの寝る場所を確保してあげたといいます。それは、大好きなテールちゃんへの優しい思いやりでした。

愛犬のまさかの行動にホッコリ

しかし、テールちゃんは予想外の反応を見せました。隅で横になっている飼い主さんをじっと見つめ、ゆっくりと立ち上がり…。飼い主さんの懐に入り、添い寝を始めたのです。テールちゃんは、広い寝場所より飼い主さんの隣を選んだのでした。

テールちゃんの愛の深さに、飼い主さんも思わず心が和んだそう。甘えるように擦り寄るテールちゃんの頭を、優しく撫でてあげたといいます。飼い主さんに撫でられて、テールちゃんも嬉しそうな表情に…♡

テールちゃんと飼い主さんは、普段からとても仲がいいのだそうです。微笑ましい2人の姿に、見ているだけで幸せな気分になりそうですね。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「飼い主さんのことが大好きなんだね」「くっついて寝たいんだね」「健気すぎて泣きました」などさまざまなコメントが寄せられました。

ひんやりマットをプレゼント

ある夏の日、飼い主さんはテールちゃんに「ひんやりマット」をプレゼントしました。寝苦しい夜でも快適に寝られるよう、テールちゃんだけの特別な場所を用意したのです。

ところが、飼い主さんがひんやりマットに行ってみるよう促しても、テールちゃんはなかなか傍を離れません。仕方なく一緒にマットに乗ってみても、飼い主さんが移動すると着いてきたといいます。

いつでも飼い主さんと一緒にいたいテールちゃん、健気な姿に飼い主さんへの愛情が伝わります！！

