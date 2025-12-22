お取り寄せ可能♪紗栄子が「ソウルフード」と愛する宮崎の餃子

紗栄子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【宇都宮ぎょうざ】紗栄子のチートデイ 【食べ比べ】』という動画を投稿。動画では、宇都宮餃子会が運営する「来らっせ 本店」（栃木県宇都宮市）に訪れた紗栄子さんが、さまざまな餃子を堪能する様子を公開。この中で、紗栄子さんが「ソウルフード」と話す、地元・宮崎県の餃子も教えてくれました♪

スタッフの方から、紗栄子さんの地元・宮崎も餃子が有名であると言われると、紗栄子さんは「そうなの」「餃子は結構食べるんですよ。宮崎県民は。好き！」とコメント。

そして、紗栄子さんがお取り寄せでよく食べていると話した餃子がこちら！

◼︎ぎょうざの丸岡

ぎょうざの丸岡 / ぎょうざ （公式サイトへ）

福岡・熊本・宮崎・鹿児島の九州地方で店舗を構える『ぎょうざの丸岡』

豚肉、キャベツ、ニンニク、ネギはすべて国内産を使用しており、シャキシャキの食感と、クセになると言われる奥行きのある味わいが特長なんだとか。

「ぎょうざ」は、40個入りが税込1,240円、50個入りが税込1,550円で販売されているほか、「しょうが入りぎょうざ」もあるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

◼︎宮崎県民のソウルフード

宮崎の実家でもよく餃子を食べていたか聞かれた紗栄子さんは、「結構出てきた。宮崎やっぱ餃子有名だから。丸岡さんの餃子っていう」「あそこは多分宮崎県民のソウルフードなんじゃないかな」とコメント。

そして、「引っ越したての頃さ、何故か宮崎が恋しくなって」「よく連絡して、父親に『餃子送ってくれる？』って言って、送ってもらってファームでシェフが焼いてくれて。食べてちょっと落ち着くみたいな時が、結構1年目2年目あったよね。餃子よく食べてたよね」と振り返りながら、牧場を経営するために移住した栃木県・那須塩原でも取り寄せて食べていたと教えてくれました♪

■動画もチェック

動画内では、紗栄子さんやスタッフの方々が「来らっせ 本店」で餃子を楽しむ様子を公開しています。ぜひチェックしてみてくださいね。