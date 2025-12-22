２１日の「Ｍ―１グランプリ」で優勝した漫才コンビ「たくろう」が２２日、大阪・ミナミのよしもと漫才劇場に凱旋。テレビを中心に早くも１００本を超える出演オファーが舞い込んでいることが分かった。

本来は２人とも、この日も２３日も休日になっていたはずが、本拠地のライブに飛び入り出演。平日にもかかわらず収容約３００人の劇場は立ち見も含めて満員となっていた。ボケの赤木裕が「たくろうが優勝したから見にきましたって方、どれくらい？」と尋ねたところ、挙手したのは約１割。赤木は「Ｍ―１ドリームが終わってしまったんですね」とボヤいて笑わせた。だが、そもそも、たくろうの出演が決まる前に前売りを購入していたお笑いファンが多かったということだ。

所属の吉本興業関係者によると、優勝直後ではなく、早くも最終決戦に進出した段階からマネジャーの電話が鳴りやまなくなったという。当日は頂点に立った直後に出演したテレビ朝日系「有働Ｔｉｍｅｓ」のほか、Ｍ―１関連の会見や配信番組に生出演。２人とも一睡もできないまま、この日も早朝からフジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・前５時２５分）を手始めに、東京と大阪の朝の情報番組計９本に出演した。

新幹線は往路が普通車、復路がグリーン車の“Ｍ―１ドリーム”を実現。しかし赤木は祝福ＬＩＮＥを「３分の２ほど返したら新大阪でした」と眠ることはできなかったとのこと。きむらも「きのうは夢みたいな出来事で現実味も湧かなかった。めっちゃ疲れてましたけど大阪に帰ってきて吹っ飛びましたね」と瞳を輝かせた。

今一番やりたいことは「マジで寝たいですね」ときむら。２３日も朝イチで東京にトンボ返りし、バラエティー番組の収録に臨む。来年のＭ―１出場は改めて否定。赤木は「（２３、２４年連覇の）令和ロマンは正気の沙汰（さた）やない」と漫才賞レース最高峰番組からの“卒業”を明言した。今後は東京進出か、大阪で地に足をつけるのか。きむらは「たくさんの大人といろんな話をしたい」と熟考するとした。