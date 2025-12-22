今年もあと9日となりました。皆さんは今年、「行列」に並ぶことはありましたか?この週末も長い行列が出来ていました。

「行列」をキーワードに2025年の世相を見ていきます。

【画像を見る】あなたの待ち時間の限界は? 待ち時間についての調査結果

万博で大盛況“インドネシア館” 帰国後は映画化の話も…

井上貴博キャスター:

2025年イチのイベントと言っても過言ではない、4月13日〜10月13日にかけて行われた「大阪・関西万博」。総来場者数は約2900万人ということで、連日長蛇の列になりました。

イタリア館は5時間以上待ち、アメリカ館は2時間以上待ちなど、人気パビリオンが様々ある中で、着目したのが「インドネシア館」です。

最初は閑散としていましたが、行列のきっかけになったのが「ヨヤクナシソング」。

「ヨヤク ナシ デ 待ち時間 ナシで」とパビリオンの出入口付近でノリノリで歌ったり踊ったりしていました。この陽気な明るさが人気を呼んで、人が殺到しました。

そもそもは「予約なしで入れますか」という問い合わせが殺到したため、こちらから情報を発信してみようと曲を作ったそう。もともとインドネシアには“替え歌文化”があるそうで、10曲以上のレパートリーができたといいます。



インドネシアの文化・踊りの中で行った対応が、SNSで反響を呼び、一躍人気パビリオンとなり、累計来場者は約350万人と、目標を大きく上回る結果となりました。

インドネシア館公式MCの大場亜沙美さんによりますと、「『自分たちも楽しもう』と歌詞や踊りをスタッフ自らが考えた」とのこと。

万博閉幕後、インドネシア館のスタッフはどうなったのか。



帰国後も大臣主催のパーティーでお祝いをされ、皆さんよく頑張ったということで表彰を受けたそうです。インドネシアのプラボウォ大統領と一緒に写真撮影もしていました。



また、インドネシア館の公式ブック出版記念式典も行われ、そのときに大臣から“映画化”の話をされたということです。

物価高が行列に影響 備蓄米は今どうなった?

井上キャスター:

ほかにも“2025年の行列”を振り返ると、ここでも“物価高”がキーワードになっていました。

▼ガソリンの価格高騰

1月に補助金が5円縮小されるということで、前日に駆け込み給油がありました。



▼コメの価格高騰

6月にコメ高値が続き、割安の備蓄米に行列。



▼相次ぐ食品の値上げ

11月に九州の激安スーパー「トライアルGO」が東京に進出したことでの行列。

なお、一時、毎日ニュースになっていた「備蓄米」は、いま、どうなっているのか。



入札による放出が約31万トン、随意契約による放出が約28万トン、納品が遅いなどの理由でキャンセルが約4万トン。※農水省8月20日発表



結果的に、大手スーパーではまだ納品が進んでいない備蓄米もあるようです。届き次第、販売予定ということで、ある程度数も余っており、売れ行きもそこそこ悪くないようです。※Nスタ調べ

飲食店にも行列ができました。

▼「資さんうどん」の都内初出店、▼新語・流行語大賞にノミネートされた「麻辣湯」にも行列ができました。

あなたの待ち時間の限界は?ビジネスパーソンに聞いた調査結果

井上キャスター:

どのくらいの行列に並ぶのが苦に感じるのか。

「シチズン時計」が、ビジネスパーソン400人に対し、飲食店の待ち時間についてアンケートを行いました。

【人気飲食店 待ち時間の限界は?】

1位:1時間（38.3%）

2位:30分（31.8%）

3位:15分（11.0%）

【居酒屋で最初の一杯が出てくるまでの時間の限界は?】

1位:5分超（33.5%）

2位:5分（30.3%）

3位:3分（23.8%）

【国内のネットショッピング購入商品 自宅に届くまでの限界は?】

1位:7日超（30.3%）

2位:3日（18.3%）

2位:5日（18.3%）

4位:7日（11.5%）



==========

〈プロフィール〉

田中ウルヴェ京さん

スポーツ心理学者（博士） 五輪メダリスト

慶應義塾大学特任准教授

こころの学びコミュニティ「iMiA（イミア）」主宰