°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë¤«¤ó¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¡Ö²þ³×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥ó¡£¼Â¹Ô¤Ø¡×
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Ï£²£²Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤¬¹Ô¤Ã¤¿À¤ÏÀÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤ÏÄ«Æü¿·Ê¹£±£²·î£²£°Æü¡¢£²£±Æü¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ò°úÍÑ¡£¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿½°µÄ±¡¤ÎÄê¿ô¤ò£±³ä¸º¤é¤¹¤¿¤á¤ÎË¡°Æ¤ò¡¢ÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë»¿À®¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ö»¿À®£·£³¡ó¡¡È¿ÂÐ£±£¶¡ó¡×¤Î·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢µÈÂ¼»á¤Ï¡ÖË¡°Æ¤ÏÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤ì¤¿¡£¼¡¤Ï»þ´ÖÀÚ¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£²þ³×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥ó¡£¼Â¹Ô¤Ø¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹£±£²·î£±£¹¡Á£²£±Æü¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö½°µÄ±¡¤ÎÄê¿ô¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢»¿À®¤Ç¤¹¤«¡¢È¿ÂÐ¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö»¿À®£·£¸¡ó¡¡È¿ÂÐ£±£³¡ó¡¡Åú¤¨¤Ê¤¤£¹¡ó¡×¤È¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ëÆüËÜ¤Î²þ³×¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÀ¯¼£²È¼«¿È¤Î¤³¤È¤«¤é¡£¼«Ì±¤âÌ±¼ç¤âÄê¿ôºï¸º¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤¿¡£¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ë¡°Æ¤ÏÄó½Ð¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç¼Â¸½¤ò¡×¤ÈµÈÂ¼»á¤Ï¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê£¿ô¤Î±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¯ÉÜ¤ÏÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ò£±·î£²£³Æü¾¤½¸¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²ñ´ü¤Ï£¶·î£²£±Æü¤Þ¤Ç¤Î£±£µ£°Æü´Ö¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎÇ¯ÅÙÆâ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤òµó¤²¤ëÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼«Ì±¡¢°Ý¿·¤¬Î×»þ¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤âÌîÅÞ¤ÎÈ¿È¯¤¬¶¯¤¯¿³µÄ¤â¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ø·ÑÂ³¿³µÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¡£À®Î©¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¸±¤·¤½¤¦¤À¤¬¡¢µÈÂ¼»á¤Î»×ÏÇÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¡£