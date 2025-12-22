2月より放送・配信がスタートするWOWOW × Leminoによる連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」で主演を務める織田裕二。北方謙三による人気小説が原作の本作で織田が演じるのは、"光を灯すカリスマ"と評される主人公・宋江。表向きは戸籍係として働く下級役人だが、腐敗した世を憂い、自ら筆を執って「替天行道」という世直しの書を記したことで、運命が動き出すという役どころだ。壮大なスケールの物語はもちろん、反町隆史、亀梨和也、満島真之介ら豪華キャスト陣が揃うことも話題となっている。

社会現象にもなったトレンディドラマ「東京ラブストーリー」や、刑事ドラマの金字塔「踊る大捜査線」シリーズなどの出世作を経て、近年も「SUITS／スーツ」や「IQ246〜華麗なる事件簿〜」など多彩な役柄を演じてきた織田。そんな織田が2018年に主演を務めたのが、「連続ドラマW 監査役 野崎修平」だ。

織田裕二が監査役として奮闘する主人公を熱演 (C)2018 WOWOW INC.

おおぞら銀行地蔵通り店の支店長である野崎修平(織田)は、正義感と人情味ある人柄で、行員や街の人々から親しまれていた。しかし一方で、情に厚いがゆえのやり方は、取締役・阿部龍平(ユースケ・サンタマリア)から"情実融資"と指摘されるほどで、出世コースには縁のない行員生活を送っていた。そんなある日、地蔵通り支店が閉鎖されることに。周囲からも人事異動で「飛ばされる」と噂され、自身も出向を覚悟していた野崎。しかし、そんな彼の異動先は、なんと役員昇進である監査役への就任であった。着任早々、内部告発を受けてある会社の調査に乗り出す野崎。しかし、阿部からは手を引くように命じられ、ついには自宅の前で暴漢に襲われてしまう。そんな状況下でも自身の正義感に則って真っすぐに監査役としての役目を果たそうと、野崎はめげずに立ち上がるのだった...。

■真っすぐな瞳の中に熱を感じる！主人公・野崎の監査役としての奮闘を演じた織田裕二

(C)2018 WOWOW INC.

本作で織田が演じているのは、大手銀行で監査役に就任した主人公・野崎。本来よりも若くして監査役の職に就いた野崎は、熱い正義感と自身が勤めるおおぞら銀行への愛情を持っている人物。しかし、ただ人情に溢れているだけではなく、阿部から"情実融資"と指摘された取引についても、きちんと彼なりの担保は用意しているなど、優秀さもうかがえる。実は野崎は10年前にある出来事で左遷されていたのだが、そこから復帰してきた経歴を持つ。そんな過去にも納得の優秀さと、銀行員に必要な誠実さを兼ね備えている野崎の人柄を、織田が真っすぐな瞳で体現している。そして、監査役となってからも圧力に屈することなく、自身の職務を全うする野崎。そこにはさまざまな壁が立ちはだかるのだが、その人柄と正義感で仲間も得ながら、紆余曲折を経て窮地を切り抜けていく。織田の鋭いまなざしと、真っすぐで力強い声のトーン、そして時折見せる穏やかな微笑みが、野崎修平という人物像をしっかりと描き出している。

(C)2018 WOWOW INC.

1人の銀行員が巨大な勢力に立ち向かっていく雄姿を描いた本作。手に汗握るような緊迫感に溢れた重厚なストーリーの行方を、ぜひその目で確かめてほしい一作だ。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

連続ドラマW 監査役 野崎修平(全8話)

放送日時：2025年12月27日(土)17:15〜

チャンネル：ＷＯＷＯＷプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：織田裕二 岸谷五朗 松嶋菜々子(特別出演) 古谷一行 ユースケ・サンタマリア 瀧本美織 駿河太郎 小林且弥 三浦誠己 利重剛 松尾諭 小市慢太郎 本田博太郎 勝部演之 田島令子 山本圭 甲本雅裕 西田尚美 宇梶剛士 光石研

