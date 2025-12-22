堀北真希の妹・奈々未、手作りのクリスマス料理4品披露に反響「お店みたい」「簡単で真似できそう」
【モデルプレス＝2025/12/22】芸能界を引退した堀北真希の妹でモデルの奈々未が12月21日、自身のInstagramを更新。クリスマスの手料理4品と調理過程を公開し、話題となっている。
【写真】堀北真希の31歳妹「本格的で美味しそう」豪華クリスマス料理4品
奈々未は「おうちクリスマスの人集合」とつづり、クリスマス料理4品が乗った食卓を公開。フライドチキン、ビーフシチュー、ホタテのカルパッチョ、スモークサーモンクリームチーズという豪華なメニューで、コメント欄に詳細な分量を添え、調理過程と併せて動画で紹介した。
この投稿に、ファンからは「お店みたい」「クリスマス感半端ない」「全部本格的で美味しそう」「手作りフライドチキンってテンション上がる」「簡単で真似できそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
