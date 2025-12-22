大会組織員会の理事会（22日）

2026年秋に愛知県内を中心に開催されるアジア・アジアパラ競技大会について、観戦チケットや聖火リレーなどの概要が公表されました。

開幕まで9カ月を切り着々と準備が進む中、大会組織員会の理事会が22日に開かれ、競技の人気や座席位置など需要に応じて観戦チケットの価格を設定する方針が確認されました。

アジア大会の競技は1500円から3万円、アジアパラ大会の競技は1000円から3500円の幅で価格が変動する見通しです。（チケットは大人１枚の料金）

具体的な競技日程はまだ公表されていません。

映画監督で演出家の堤幸彦さん（70）が総監督を務めるアジア大会開会式のチケットは7500円から6万円になる見通しで、2026年2月から3月ごろに先行販売が始まる予定だということです。

聖火リレーについてアジア大会では「想いをつなぐ、ひとつに。」アジアパラ大会では「想いを集め、ひとつに。」をコンセプトに実施されることが発表されました。

2026年9月19日に開幕するアジア大会ではその直前の8月22日から9月16日までの8日間で名古屋市の16の区を含む県内40の自治体で聖火がつながれる予定です。

アジア大会の競技のひとつマラソンのコースも明らかになりました。メイン会場の瑞穂陸上競技場を発着地点として名城公園交差点を結ぶ1周約20キロを2周するコースとなる見通しで、今後、計測などが行われるということです。

周辺には名古屋城やテレビ塔など観光名所が点在し、地下鉄駅のアクセスも良いため、観客にとっては観戦と観光を同時に楽しめるコースとなりそうです。