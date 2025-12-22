「play along」の意味は？「play」の意味が大ヒントです！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「play along」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
「play」の意味を考えるとわかるかもしれません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「協力するふりをする」でした！
「play along」は、「play」＝「演じる」と「along」＝「一緒に」というニュアンスから、「協力するふりをする」という意味で使われます。
冗談につきあったり、話をあわせたり、乗り気でないのに協力する場合に使われますよ。
「You just play along with her.」
（彼女には調子をあわせておけばいいよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
