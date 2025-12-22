がんなどの手術が遠隔操作で行える最新のロボットを、福岡大学病院が導入しました。手術の際は、腹部に穴を1か所開けるだけです。ロボットによる精密な動きだけでなく、患者の負担軽減につながります。

福岡市城南区の福岡大学病院は22日、11月に新たな手術支援ロボットを導入したことを発表しました。導入したのは、最新の手術支援ロボット「ダビンチSP」です。



■小川ひとみアナウンサー

「こちらが最新のロボットです。1つのアームに4つの器具がついているため、傷口が1か所で済むということです。」

医師が患者に直接触れることなく、アームを遠隔操作することで、がんなどの手術ができる「ダビンチ」。



患者の腹部に8ミリから最大3センチの穴を開けて、電気メスやカメラを体内に入れ、細かい動きで精密な手術ができるのが特徴です。

従来型は穴を4か所開ける必要がありましたが「ダビンチSP」の場合、1か所で済むということです。



傷口が1つになることで患者の体の負担が軽くなり、術後の回復も早くなることなどが期待されます。

■福岡大学 消化器外科・長谷川傑 教授

「小さな傷で、できるだけ患者さんにとって優しい医療を行い続けようというのがモットーです。『ダビンチSP』がさらに発展させるものになればいいなと思っています。」

現在、「ダビンチSP」は国内の医療施設で21台導入されています。



九州・沖縄では福岡大学病院が2例目の導入で、11月以降、「ダビンチSP」を使った手術を消化器外科や呼吸器外科などでおよそ30件行ったということです。

従来型のダビンチを使った福岡大学病院の手術実績は国内トップクラスで、症例などに応じて従来型と最新型を使い分けながら、安全で高精度な手術を提供していきたいとしています。