ロゼット発♡小鼻悩みに寄り添う新作ケア「肌なやみ図鑑」登場
メイクをしても目立つ小鼻の赤みや、なんとなく気になる毛穴のくすみ。そんな細かな悩みに着目したのが、ロゼットの新ブランド「肌なやみ図鑑」です。気になる部分をピンポイントでケアできる発想で、日中用と夜用の2アイテムが登場。毎日のスキンケアやメイク前のひと手間に取り入れるだけで、小鼻まわりをすっきり整え、素肌に自信をくれる存在です♡
メイク前に仕込む赤鼻ジェル
希望小売価格：1,320円(税込)
「肌なやみ図鑑赤鼻ジェル[美容液、化粧下地]」は、小鼻ワキの赤みを自然にカバー*1しながら皮脂をケアするアイテム。肌なじみの良いベージュカラーで、サラサラ質感が続き、テカりにくい小鼻へ導きます。
ファンデーション前に仕込むことで、メイク中も快適な状態をキープでき、メイク直しにも使えるのが嬉しいポイントです。
*1メイク効果による
容量：10g
寝る前に集中ケア黒鼻ジェル
希望小売価格：1,320円(税込)
「肌なやみ図鑑黒鼻ジェル[美容液]」は、就寝前に塗るだけで小鼻のポツポツくすみ2に集中アプローチ。浸透3密着ジェルが角層までじっくりなじみ、毛穴肌をひきしめます。
グリシルグリシン4やビタミンC誘導体5を高濃度6配合し、乾燥による毛穴悩みをケア。洗い流し不要で、夜のスキンケアに無理なく取り入れられます。
2乾燥による3角層まで4保湿成分*5アスコルビルグルコシド[製品の抗酸化剤]*6肌なやみ図鑑シリーズ内比
容量：20g
悩みに合わせて選べる2タイプ
日中の赤み対策には赤鼻ジェル、夜の集中ケアには黒鼻ジェルと、使い分けができるのが「肌なやみ図鑑」の魅力。
小鼻という限られたパーツにフォーカスすることで、毎日のケアがより効率的に。自分の肌状態に合わせて選べるから、スキンケア初心者にも取り入れやすいシリーズです。
先行発売日：2026年2月9日(月)
※LOFT、PLAZA、ロゼット公式オンラインショップ先行発売
一般発売日：2026年3月17日(火)
※上記はメーカー出荷日のため、店頭での展開開始日は店舗により異なります。
小鼻悩みは、ピンポイントで解決
ロゼットの「肌なやみ図鑑」は、小鼻の赤み1やくすみ2といった見過ごされがちな悩みに寄り添う新提案。必要なケアを、必要な場所にだけ届けるシンプルさが、毎日のスキンケアを心地よくしてくれます。
メイク前も、眠る前も、自分の肌と向き合う時間を大切に。小さな変化が、素肌への自信につながります♡
1メイク効果による2乾燥による