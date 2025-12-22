ロゼット発♡小鼻悩みに寄り添う新作ケア「肌なやみ図鑑」登場

メイクをしても目立つ小鼻の赤みや、なんとなく気になる毛穴のくすみ。そんな細かな悩みに着目したのが、ロゼットの新ブランド「肌なやみ図鑑」です。気になる部分をピンポイントでケアできる発想で、日中用と夜用の2アイテムが登場。毎日のスキンケアやメイク前のひと手間に取り入れるだけで、小鼻まわりをすっきり整え、素肌に自信をくれる存在です♡

メイク前に仕込む赤鼻ジェル

希望小売価格：1,320円(税込)

「肌なやみ図鑑赤鼻ジェル[美容液、化粧下地]」は、小鼻ワキの赤みを自然にカバー*1しながら皮脂をケアするアイテム。肌なじみの良いベージュカラーで、サラサラ質感が続き、テカりにくい小鼻へ導きます。

ファンデーション前に仕込むことで、メイク中も快適な状態をキープでき、メイク直しにも使えるのが嬉しいポイントです。

*1メイク効果による

容量：10g

寝る前に集中ケア黒鼻ジェル

希望小売価格：1,320円(税込)

「肌なやみ図鑑黒鼻ジェル[美容液]」は、就寝前に塗るだけで小鼻のポツポツくすみ2に集中アプローチ。浸透3密着ジェルが角層までじっくりなじみ、毛穴肌をひきしめます。

グリシルグリシン4やビタミンC誘導体5を高濃度6配合し、乾燥による毛穴悩みをケア。洗い流し不要で、夜のスキンケアに無理なく取り入れられます。

2乾燥による3角層まで4保湿成分*5アスコルビルグルコシド[製品の抗酸化剤]*6肌なやみ図鑑シリーズ内比

容量：20g

悩みに合わせて選べる2タイプ

日中の赤み対策には赤鼻ジェル、夜の集中ケアには黒鼻ジェルと、使い分けができるのが「肌なやみ図鑑」の魅力。

小鼻という限られたパーツにフォーカスすることで、毎日のケアがより効率的に。自分の肌状態に合わせて選べるから、スキンケア初心者にも取り入れやすいシリーズです。

先行発売日：2026年2月9日(月)

※LOFT、PLAZA、ロゼット公式オンラインショップ先行発売

一般発売日：2026年3月17日(火)

※上記はメーカー出荷日のため、店頭での展開開始日は店舗により異なります。

小鼻悩みは、ピンポイントで解決

ロゼットの「肌なやみ図鑑」は、小鼻の赤み1やくすみ2といった見過ごされがちな悩みに寄り添う新提案。必要なケアを、必要な場所にだけ届けるシンプルさが、毎日のスキンケアを心地よくしてくれます。

メイク前も、眠る前も、自分の肌と向き合う時間を大切に。小さな変化が、素肌への自信につながります♡

1メイク効果による2乾燥による