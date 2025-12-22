去年3月、富山市で飲酒運転の車にはねられ亡くなった女性の遺族がきょう、検察に対し、危険運転致死罪での起訴を求める意見書を提出しました。意見書の提出は今回で3回目です。



きょう、富山地方検察庁を訪れたのは事故で死亡した井野真寿美さん（当時62）の遺族ら3人です。



井野さんは去年3月、富山市総曲輪の横断歩道を歩いていたところ、一方通行の道路を逆走してきた飲酒運転の車にはねられ死亡しました。





運転手は去年6月、自動車運転処罰法違反の「過失運転致死」の疑いなどで書類送検されましたが、検察はこれまで、起訴するかどうかについて判断を示していません。遺族はより罪の重い「危険運転致死罪」の適用を求め、今年6月にも独自の現場検証に基づいた意見書を検察に提出していました。そしてきょう、遺族らは前回の署名提出以降、オンラインで新たに集めたおよそ1万人分の署名に加え、アルコールが心身におよぼす影響について脳外科医の見解を盛り込んだ新たな意見書を検察に提出しました。意見書の提出は今回で3回目です。井野さんの長男 中田康介さん「なぜ私たちの母親が、あのような悲惨な死に方をしなければならなかったのか、どうしてそれが過失で進んでいるのかということに対して、未だに苦しんでいます。私たちの母親の無念を晴らすためにも、引き続きお力添えをいただきながら、最後まで走り抜きたいなと思っております」