ÀÐ´Ý´´Æó¡¢¡Ö¥¥ó¥È¥ê¡×¼èÄ´¼¼¤ÇÅ·³¤Í´´õ¤ÎÌÜÎÏ¶¯¤¹¤®¡©¡Ö»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¼¡¤ÎÆü¡¢È¯Ç®¤·¤¿¡×
ÀÐ´Ý´´Æó¡Ê60¡Ë¤¬22Æü¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Å·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¼ç±é¤Î·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡¡THE FINAL¡×¡Ê¾ï×¢¾æÂÀ´ÆÆÄ¡¢26Æü¸ø³«¡Ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¡£23Ç¯6·î¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿Æ±Ì¾±Ç²è¤¬»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¡¢ºÆ»£±Æ¤µ¤ì¤¿º£ºî¤«¤é¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢Å·³¤¤ÎÌÜÎÏ¤¬¶¯Îõ²á¤®¤¿¡©¡¡¤«¤é¤«¡Ö»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¼¡¤ÎÆü¡¢È¯Ç®¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤Ç¤â»ÈÍÑ¤·¤¿¼è¤êÄ´¤Ù´ù¤È°Ø»Ò¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢·àÃæ¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£ÀÐ´Ý¤Ï¡¢Å·³¤¤È¸þ¤¹ç¤¦¤È¡Ö¤³¤³¤ËºÂ¤Ã¤¿»þ¤Î¡¢Å·³¤¤µ¤ó¤ÎÌÜ¡£Èþ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥®¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿»þ¡Ä¤¤¤ä¤¡¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó½éÆü¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¼¡¤ÎÆü¡¢È¯Ç®¤·¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤ÎÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿12Ç¯¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¿¨¤ì¡¢ÃÎ·ÃÇ®¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£
Å·³¤¤¬¡¢±¿Å¾ÌÈµö»î¸³¾ì¤ÎÉ©ËÜ¿ÊÌò¤Î¡¢¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡Ê75¡Ë¤«¤é¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬»öÁ°¤Ë´ó¤»¤¿¼ÁÌä¤Ë¤âÅú¤¨¤¿¡£¡ÖÅ·³¤Í´´õ¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢Èà»á¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢Å·³¤¤Ï¡¢18Æü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÂè5¥·¡¼¥º¥óºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¡ÊÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ë¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡£½÷¤Î¿Í¤Ï¾å½ñ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡£±Ç²è¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¹¥¤¤ÊÈà»á¤òºî¤ì¤Ð¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×¤Ï¡¢14Ç¯1·î´ü¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¼èÄ´¼¼¤ÇÌñ²ð¤ÊÈïµ¿¼Ô¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ë¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤Î¼è¤êÄ´¤ÙÀìÌç¥Á¡¼¥à¡Ö¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ¡ÊÄÌ¾Î¥¥ó¥È¥ê¡Ë¡×¤òÉÁ¤¯¡£Å·³¤±é¤¸¤ë¡¢¤¿¤¿¤¾å¤²¤Î·º»ö¡¦¿¿ÊÉÍ´õ»Ò¤È¥¯¥»¼Ô¤¾¤í¤¤¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¼èÄ´´±¤¿¤Á¤¬¡¢¼èÄ´¼¼¤òÉñÂæ¤Ë°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤ÈÈ¿Í¤È½Æ¤âÉð´ï¤â»ý¤¿¤Ê¤¤À¸¿È¤Î¿Í´ÖÆ±»Î¤Î¡È¸ÀÍÕ¤Î½Æ·âÀï¡É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤«¤ÄÁÖ²÷¤ÊÊª¸ì¤¬¼õ¤±¡¢17Ç¯4·î´ü¡¢19Ç¯4·î´ü¡¢21Ç¯7·î´ü¡¢10·î¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤ÎºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÏ¢¥É¥é¤Ï5µ¨ÊüÁ÷¡£15Ç¯9·î¤È22Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢´ÉÍý´±¡¦³á»³¾¡ÍøÌò¤ÎÅÄÃæÅ¯»Ê¡Ê59¡Ë»¦¿ÍÈÈÁÜººÂè°ì·¸¤ÎÅÏÊÕÅ´¼¡Ìò¤ÎÂ®¿å¤â¤³¤ß¤Á¡Ê41¡Ë´ÆÊªÂçÆóÏºÌò¤ÎÎëÌÚ¹À²ð¡Ê51¡Ë·Ù»ëÄ£·Ù»¡³Ø¹»¤Î¾®ÀÐÀî½ÕÉ×Ìò¤Î¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ê71¡ËÈØ¾ëÏÂµ×ÉûÁí´ÆÌò¤ÎÂçÁÒ¹§Æó¡Ê51¡Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºáÂÐºö¼¼¤Î¶Ì³À¾¾É×Ìò¤ÎÄÍÃÏÉð²í¡Ê54¡ËË½´Á¡¦¿¹²¼¹°Æ»Ìò¤Îº´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡Ê57¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡¡THE FINAL¡×¡¡Ä¶Âç·¿ÂæÉ÷¤¬Ï¢Â³È¯À¸¤·¡¢¹ñ²È¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Èó¾ï»öÂÖ¤ÎºÇÃæ¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¦Ä¹ÆâÍÎ¼¡Ïº¡ÊÀÐ´Ý´´Æó¡Ë¤Ï¡¢ºÒ³²ÂÐºö²ñµÄ¤Ë10Ê¬ÃÙ¤ì¤ÆÅþÃå¤¹¤ë¡£¤½¤Î¡Ö¶õÇò¤Î10Ê¬¡×¤òµêÃÆ¤¹¤ëË½´Á¡¦¿¹²¼¹°Æ»¡Êº´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢ÁíÍýÂç¿Ã½±·â»ö·ï¤¬È¯À¸¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¿¹²¼¤Îµ¯¤³¤·¤¿¥Æ¥í»ö·ï¤òÁáµÞ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¥ó¥È¥ê¤Î¶ÛµÞ¾·½¸¤ò·èÄê¡£¿¿ÊÉÍ´õ»Ò¡ÊÅ·³¤Í´´õ¡Ë¤é¥¥ó¥È¥ê¥Á¡¼¥à¤Ï¼èÄ´¤Ù¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤¬¡¢¿¹²¼¤ÏÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¼èÄ´¼¼¤ËÁíÍýÂç¿Ã¤òÏ¢¤ì¤ÆÍè¤¤¡ª¡¡¤ÈÌµËÅ¤ÊÍ×µá¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¿¹²¼¤Î¼èÄ´¤Ù¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤ëÃæ¡¢Ä¹ÆâÁíÍý¤Ë¡È¤¢¤ëµ¿ÏÇ¡É¤¬Éâ¾å¡£¡ÖÁíÍý¤ò¼èÄ´¤Ù¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡×Í´õ»Ò¤Ï¿¿Áê²òÌÀ¤Î¤¿¤á¤ËÁíÍýÂç¿Ã¤ò»ö¾ðÄ°¼è¤¹¤Ù¤¯Æ°¤½Ð¤¹¤¬¡Ä¡£