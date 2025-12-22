好き＆行ってみたい「山口県の絶景スポット」ランキング！ 2位「関門海峡」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
この時期は寒さが本格化し、澄んだ空気の中で見る景色は格別です。日常の喧騒を忘れさせてくれるような、心をリフレッシュできる特別なスポットを巡ってみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月5〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、好き＆行ってみたい絶景スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「山口県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：関門海峡（下関市）／60票本州と九州を隔てる関門海峡は、その潮流の速さからダイナミックな景観が魅力です。多くの船が行き交う様子と関門橋の雄大な姿が、迫力ある絶景として評価されました。歴史的な背景も相まって、行ってみたいという支持を集めたのでしょう。
回答者からは「ここから九州を眺めた思い出があります。橋が立派で下から見てみた方がいいかも」（20代男性／岡山県）、「平家物語ゆかりの地で歴史ロマンを感じられるから」（40代女性／鹿児島県）、「夜にライトアップされた関門海峡はとてもきれい」（30代女性／広島県）といった声が集まりました。
1位：角島大橋（下関市）／101票山口県下関市と角島を結ぶ角島大橋が、圧倒的な票を集めて1位となりました。エメラルドグリーンの海の上を真っすぐに伸びる橋の姿は、まるで南国リゾートのような開放的な美しさ。「死ぬまでに一度は渡りたい」と言われるほどのその絶景が、最も「行ってみたい」という支持を集めました。
回答者からは「コバルトブルーの海の上を一直線に伸びる橋の景観が、まるで海外のリゾートのような開放感だから」（30代男性／滋賀県）、「透明度の高い海の上を伸びる橋が圧巻で、日本屈指の絶景として有名なため」（20代女性／長崎県）、「エメラルドグリーンの海の眺めが素晴らしいので車ではなく歩くか自転車でじっくりとその景色を堪能しながら渡りたいです」（50代男性／愛知県）といった声が集まりました。
(文:坂上 恵)