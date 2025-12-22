見附市で女性が現金約1140万円や電子マネーをだましとられる特殊詐欺被害がありました。



被害にあったのは見附市に住む60代の女性です。



警察によりますと女性はスマートフォンに届いたショートメッセージから、商品モニターの副業を開始し、ことし11月22日から12月1日までの間に現金約1140万円と電子マネー合計1万8100円分をだましとられたということです。





ことし11月、女性のスマートフォンに海外に実在する企業名をかたった「在宅で取り組める仕事」という内容のショートメッセージが届き、担当者の連絡先にメッセージアプリで連絡したところ、相手からアプリをダウンロードするよう指示され、アプリ上で「研修」すると報酬がアプリ上に残高として反映されることから、女性は副業として仕事をすることを決めました。仕事の内容は自社で販売する商品の評価を高くすることでアプリ上の残高に応じて、AIが適切な商品を自動的に注文して商品の評価を自動的に行い、女性が支払った金額に歩合が足され、報酬が支払われるというものでした。女性は画面上で商品を見ていましたが実際に手にすることなどはなかったということです。その後、相手から「高級品の注文が発生して残高がマイナスのため現金を補てんしてほしい」などと言われ、電子マネーを送金すると報酬がアプリの残高に反映され、実際に女性の銀行口座には数万円振り込まれていたということです。女性は短期間で高収入が得られると信じ、12月1日までの間に、6回にわたってアプリの残高補充やイベント参加資金として、相手から指示された口座に現金約1140万円を振り込みだましとられました。電子マネーでも2回送金したということです。アプリ上で残高が3000万円を超えたことから、女性が一部を自分の銀行口座に出金する申請をしたところ、相手から「申請金額の50％の保証金を支払う必要がある」などと言われたため、知人に相談し詐欺ではないかと指摘され被害に気付き警察へ届け出たということです。警察は、特殊詐欺事件として捜査を進めています。「手軽に稼げる副業」「短時間で高収入」などのショートメッセージやSNS上の広告を見ても詐欺の可能性があるとして、多額のお金を失う前にやりとりを中断し、家族や警察へ相談してほしいとしています。