長期休みに行きたいと思う「長崎県の温泉地」ランキング！ 2位「佐世保温泉」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
長期の休暇は、心に残る思い出を作る絶好のチャンスであり、旅先を選ぶ時間も醍醐味の一つです。今の季節ならではの美しい景色と、温かいおもてなしを堪能できる人気の温泉地を、あなたの旅の候補としてご覧ください。
All About ニュース編集部では、2025年12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、長期休みに行きたいと思う「長崎県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：佐世保温泉／63票長崎県佐世保市にある佐世保温泉は、ハウステンボスや九十九島などの観光地へのアクセスが良い都市型の温泉地です。泉質はナトリウム-塩化物泉で、保温効果が高く、湯冷めしにくいのが特徴。周辺にはレジャー施設やショッピングスポットも多く、温泉と観光、食事を合わせて楽しむことができます。特に九十九島の夕景は美しく、温泉旅館から眺めることができます。
回答者からは「グルメも有名なため、温泉とグルメ両方楽しみたい」（30代女性／埼玉県）、「佐世保には美味しい物も多く、他にも楽しい施設があるので楽しい旅行になりそう」（20代男性／東京都）、「疲労回復に向いているので、元気をチャージできそうだから」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：雲仙温泉／115票長崎県雲仙市に位置する雲仙温泉は、日本で最初の国立公園に指定された雲仙岳の麓にある歴史ある温泉地です。特に「雲仙地獄」と呼ばれる噴気孔群が有名で、もうもうと立ち込める湯気と硫黄の香りが異世界のような雰囲気。泉質は強酸性の硫黄泉で、殺菌効果が高く皮膚病に効能があるとされます。避暑地としても知られ、夏は涼しく、冬は雪見風呂が楽しめるなど、一年を通じて魅力があります。
回答者からは「雲仙地獄の景観が迫力あり、温泉街全体が観光資源になっています。硫黄泉で体が芯から温まり、自然の中で非日常を味わえる点が長期休みに適しています」（40代男性／北海道）、「雲仙温泉は雲仙地獄の湯けむりが立ち込める独特の景観が魅力で、硫黄の香りに包まれながら温泉を楽しめます。高原リゾートとしても人気で、自然散策や登山と組み合わせて過ごせる点が長期滞在に向いています」（40代男性／北海道）、「にごり湯が有名で、大好きなにごり湯は行ってみたい」（20代女性／愛知県）といった声が集まりました。
