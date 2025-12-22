高河ゆん画業40周年記念展、2026年1月に横浜で開催へ

漫画家・高河ゆんの画業40周年を記念した展示会「高河ゆん 40th Anniversary Exhibition」が、2026年1月から神奈川・横浜で開催されることが決定しました。

高河ゆんは、「LOVELESS」をはじめ、「アーシアン」「源氏」など数々の作品を世に送り出してきました。耽美かつ繊細な作画と物語性を特徴とし、長年にわたり多くの読者から支持を集めています。

本展は、そうした40年にわたる創作の歩みを振り返る内容となります。会場では本展示会でしか見ることのできないカラー原画やモノクロ原稿など、貴重な資料が展示される予定です。

また、展示にあわせてオリジナルグッズの販売も行われる予定で、高河ゆんの世界観を多角的に楽しめる構成。主催者は「高河ゆんが紡ぎ出す、繊細かつ圧倒的な美の世界がつまった展示会をお楽しみください」としています。なお、イベント内容は今後変更となる可能性があるとのこと。

展示会は、マルイシティ横浜7階イベントスペースにて、2026年1月31日から2月15日まで開催されます。

営業時間は10時30分から20時までで、各日の初回入場は10時40分から。最終入場は閉場30分前までで、最終日の2月15日は17時閉場、最終入場は16時30分です。

入場は入れ替え制ではなく、運営状況や営業時間の変更については公式サイトおよび公式X（@kougayun_40th）で随時案内されます。

本展を手がけるのは、アニメイトグループの株式会社ムービック。同社はキャラクター商品の企画・制作・販売を中心に、トレーディングカードやフィギュアなど幅広い分野で事業を展開しています。

