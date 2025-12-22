「なにわのブラックダイヤモンド」の愛称で、デビュー10周年を迎えてもなおトップグラドルの座に君臨する橋本梨菜さんがFLASHに登場しました。



【写真】オトナの色気を放つ橋本梨菜さん

インダストリアルな雰囲気漂うガレージを舞台にしたグラビアを披露。フィルムカメラでのノスタルジックなカットやキャンピングカーの中での露出感あふれるショットに挑戦しています。配信中のドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』(DMM TV)では悪役のヒロインを演じ話題を呼ぶなど、マルチに活躍し続ける彼女から目が離せません。



【橋本梨菜さんプロフィール】

はしもとりな 32歳 1993年9月13日生まれ 大阪府出身 T159・B88W59H89 7歳から子役として活動開始。「なにわのブラックダイヤモンド」の愛称でトップグラビアアイドルとして活躍し、2025年3月にグラビア10周年を迎えた。アイドルユニット「sherbet」のメンバーとしても活動。配信中のドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』(DMM TV)では悪役を演じる。最新情報は公式X(@rinasketch)