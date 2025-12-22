¥ì¥¯¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´¶³Ð¤ÇÌîµå¤ò³Ú¤·¤á¤ëà´Ë¤¤á¥Á¡¼¥à¡Ã¿à»Ò¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º
¾¯Ç¯Ìîµå¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë»þÂå¤Ë±÷¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¬½¸¤Þ¤ëÌîµå¥Á¡¼¥à¤â¿ôÂ¿¤¤¡£Á°²ó¤ÏÁÏÀß£³Ç¯¤Ç40¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¿à»Ò¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¡×¤Î³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Á¡¼¥àÂåÉ½¤ÎÅ·ÀÐ¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¡Öº£Æü¤ÏÌîµå¤Ç¤â¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç£Ï£Ë¡ä
--¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤¬2022Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÄ¾¤°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°Õ³°¤ÈÄ¾¤°¤Ë»Ò¤É¤â¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¾½ê¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¿Ë¤¬¹ç¤ï¤º¤Ë¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ÖÌîµå¤Ã¤Æ¸·¤·¤¯¤ÆÎý½¬»þ´ÖÄ¹¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¿¬¹þ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¬Ìîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
--Éô°÷¤Ï40¿Í¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï20¿Í¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
½ÐÀÊÎ¨¤ÏËè²ó6³ä¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¡Öº£Æü¤ÏÌîµå¤Ç¤â¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÁ´Á³£Ï£Ë¤Ç¤¹¡£¡Ö¸ø±àÌîµå¡×¤Ã¤Æ¶¯À©¤·¤Æ¤ä¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤¹¤«¤é¤¦¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÆþÉôÆÏ¡¢ÂàÉôÆÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
--·î¼ÕÀ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯£±²ó1000±ß¡ÊºÇÂç·î£³²ó¤Ç3000±ß¡Ë¡£¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é»²²ÃÈñ¤ò500±ß°ú¤¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
ÉáÃÊ¤Ï¤¤¤Ä¤â10¿Í°Ê¾å¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Â¤¯¤Ê¤ë¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶³Ð¤ÇÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¹¤é¡¢¸ø±à¤Ç¤â²È¤ÎÁ°¤Ç¤â½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢Ìîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ì¥¯¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´¶³Ð¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--ÂÐ³°»î¹ç¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
´ðËÜÅª¤ËËè²ó¤Î¹ÈÇòÀï¤Ç½½Ê¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÂÐ³°»î¹ç¤òÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÑÅÙ¤Ï£²¡¢£³¥±·î¤Ë°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï½é´ü¤Îº¢¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡Ö½µ°ìÎý½¬¡×¤È¤«¡ÖÃ¦¾¡Íø»ê¾å¼çµÁ¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¤È¤â¹Í¤¨¤¬¶á¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä²£¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¿§¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤È¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
--»î¹ç¤Î»þ¤ÏÉáÃÊ¤è¤ê¤â»Ò¤É¤â¤¬Â¿¤¯»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÂÐ³°»î¹ç¤À¤«¤é»Ò¤É¤â¤Î½ÐÀÊÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÐ³°»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»Ò¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¹ÈÇòÀï¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¹ÈÇòÀï¤Ç·ë¹½Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
--¡Ö¤â¤Ã¤È¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¤«¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÝ¸î¼Ô¤â´Þ¤á¤Æ¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤¹»Ò¤ÏÂ¿Ê¬Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
--»î¹ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤äÂÇ½ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥°¡¼¥°¥ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¥¹¤Ç»öÁ°¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¼é¤ê¤¿¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÂè»°´õË¾¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¼ÂÎÏ¡¢³ØÇ¯¡¢Îý½¬»²²ÃÉÑÅÙ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£¼éÈ÷°ÌÃÖ¤âËè¥¤¥Ë¥ó¥°ÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ò¤¬¤¤¤¿¤é¡¢°ìÅÙ¤Ï¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
--µ»½Ñ»ØÆ³¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»î¹ç¤Ï¾¡¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
°Õ³°¤È»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾¡¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë´Ë¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£Ìîµå¤¬¹¥¤¡¢³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¡¼ê¤ËÎý½¬¤·¤Æ¾¡¼ê¤Ë¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óÁ´¹ñÂç²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÁ´¤¯»õ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£
¡ã¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î»ÒÃ£¤ÏÂ¿Ê¬Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ä
--¥¢¥Ã¥×¤äÂÎÁà¤Ë¤â¤Û¤È¤ó¤É»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡£
Âç¿Í¤ÎÁðÌîµå¤À¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¢¥Ã¥×¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë³Æ¡¹¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡»Ò¤É¤â¤¬¸ø±àÌîµå¤ò¤ä¤ë¤È¤¡¢¥¢¥Ã¥×¤ÀÂÎÁà¤À¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤ä¤ê¤¿¤¤»Ò¤¬¥¢¥¥ì¥¹ç§¤ò¿¤Ð¤¹¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
--¤¿¤·¤«¤ËÃëµÙ¤ß¤Ë¹»Äí¤ÇÁö¤ê²ó¤ë»Ò¤É¤âÃ£¤â¡¢¥¢¥Ã¥×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤Ê¤êµ´¤´¤Ã¤³¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
ËÍ¤é¤ÏÁðÌîµå¡¢¸ø±àÌîµå¤Ê¤Î¤ÇÌîµå¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éÁ´°÷¤Ç¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤ä¥À¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ï»þ´Ö¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
--Å·ÀÐ¤µ¤ó¤¬¥Á¡¼¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡©
¥·¥ó¥×¥ë¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÌîµå¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£»Ò¤É¤âÃ£¤È°ì½ï¤ËÌîµå¤ò¤ä¤ë¤Î¤â¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤âÃ£¤ò¸«¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
--º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª±¢ÍÍ¤ÇÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ØÇ¯Ëè¤ÎÄê°÷¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ö¤Þ¤À¶õ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´Ë¤¤¥Á¡¼¥à¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿§¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--Ìîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤±¤ÉÆþ¤ê¤¿¤¤¥Á¡¼¥à¤¬¤Ê¤¤¡¢Â³¤±¤é¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤»Ò¡¢¤ä¤é¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Â¿Ê¬¤³¤Î»ÒÃ£¤ÏÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
--¤Á¤Ê¤ß¤ËÂ´ÃÄÀ¸¤Ï¤ß¤ó¤ÊÌîµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ãæ³Ø¤Ç¤â¤Û¤Ü¤ß¤ó¤ÊÌîµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ð¥ê¥Ð¥ê³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤â·ë¹½¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤âÃæ³Ø¡¢¹â¹»¤ÇÌîµå¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò¥´¡¼¥ë¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ìîµå¤¬³Ú¤·¤¤¡¢Ìîµå¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤¦¤é¤¦¤³¤È¤¬¥´¡¼¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤¬¹¥¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥×¥ì¡¼¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥×¥íÌîµå¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤é°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦¼Ì¿¿¡§±Ê¾¾¶ÕÌé¡Ë