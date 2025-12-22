「やってくれる感満載」“助っ人参戦”の報にファン反応「点もとれるスーパーボランチ？」【山形】
J１昇格を目指すモンテディオ山形に、“助っ人参戦”の報が届いた。
2025年12月22日、山形はNKオリンピアリュブリユナ(スロベニア)のMFタリソン・アウベスを完全移籍で加入内定したことを発表した。今後、メディカルチェックを経て、正式契約を締結する予定だ。
1999年３月２日生まれのタリソン・アウベス（26歳）は、レジオン（ブラジル）、NKスロボダ・ヴァラジュディン（クロアチア）、NKロガシュカ（スロベニア）、NKオリンピアリュブリユナ（スロベニア）と複数のクラブでプレー。欧州のクラブに在籍した経験もあるMFだ。
今回の発表を受け、山形のファン・サポーターもネットで反応。以下のような声が寄せられた。
「やってくれる感満載」
「点もとれるスーパーボランチ？」
「強そう」
「最近のJリーグでのブラジルの活躍すごいから期待!」
なお、本人は今回の挑戦に向けてモチベーションを高めている。
「モンテディオ山形を愛する皆さん、初めまして、タリソンです。この新たな挑戦に向けて、とても嬉しく、強いモチベーションを感じています。チームメイトの力になり、良い結果を残して、ファンの皆さんに喜びを届けられるよう全力を尽くします」
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
