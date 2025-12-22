111年ぶりの公式戦10連勝＆プレミア初の７連勝！ アストン・ビラの快進撃に大手データサイトが注目「ファンがより大きな夢を抱いても無理はない」

111年ぶりの公式戦10連勝＆プレミア初の７連勝！ アストン・ビラの快進撃に大手データサイトが注目「ファンがより大きな夢を抱いても無理はない」