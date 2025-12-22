111年ぶりの公式戦10連勝＆プレミア初の７連勝！ アストン・ビラの快進撃に大手データサイトが注目「ファンがより大きな夢を抱いても無理はない」
破竹の勢いだ。
アストン・ビラは現地12月21日、プレミアリーグ第17節でマンチェスター・ユナイテッドとホームで対戦。モーガン・ロジャーズの２得点で、２−１の白星を挙げた。
ユナイテッドを撃破し、ビラはクラブ史上初のプレミア７連勝を達成。この連勝を含めて公式戦10連勝だ。世界的な大手データ会社『Opta』によると、実に111年ぶりの快挙だという。
そして、今節の勝利で勝点を36に伸ばした３位のビラは、２位のマンチェスター・シティと勝点１差、首位のアーセナルとは３ポイント差だ。快進撃を見せるビラについて、『Opta』は次のように言及する。
「プレミアリーグのシーズンにおいて、ビラが17節終了時点でこれ以上の勝点を獲得したのは一度だけだ（23-24シーズンの38ポイント）。そのシーズン、彼らは４位で終え、初めてチャンピオンズリーグの出場権を確保した。今回、ビラのファンがより大きな夢を抱いても無理はない」
今季のビラはトッテナム、シティ、アーセナル、ユナイテッドといった強豪からも勝点３を獲得している。次節のチェルシー戦、中３日で行なわれるアーセナル戦という名門クラブとの連戦で連勝すれば、サポーターの期待はさらに高まるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
アストン・ビラは現地12月21日、プレミアリーグ第17節でマンチェスター・ユナイテッドとホームで対戦。モーガン・ロジャーズの２得点で、２−１の白星を挙げた。
ユナイテッドを撃破し、ビラはクラブ史上初のプレミア７連勝を達成。この連勝を含めて公式戦10連勝だ。世界的な大手データ会社『Opta』によると、実に111年ぶりの快挙だという。
そして、今節の勝利で勝点を36に伸ばした３位のビラは、２位のマンチェスター・シティと勝点１差、首位のアーセナルとは３ポイント差だ。快進撃を見せるビラについて、『Opta』は次のように言及する。
今季のビラはトッテナム、シティ、アーセナル、ユナイテッドといった強豪からも勝点３を獲得している。次節のチェルシー戦、中３日で行なわれるアーセナル戦という名門クラブとの連戦で連勝すれば、サポーターの期待はさらに高まるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】