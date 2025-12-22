年内最終戦となったハンブルガーSV戦にフル出場した堂安。(C)Getty Images

写真拡大

　日本代表MFの堂安律が所属するフランクフルトはブンデスリーガ15節で昇格組のハンブルガーSVとのアウェー戦に臨み、１−１で引き分けた。7勝４分４敗の７位でウインターブレイクに入る。

　順位以上に苦しんだというべきか、苦しんだ中でこの順位に食い込んだというべきか。

　国内リーグとチャンピオンズリーグ（CL）の過密日程におけるやりくりで、チーム作りを進めるのは簡単ではない。特にエースFWヨナタン・ブルカルトが11月下旬のCLアタランタ戦でふくらはぎを負傷して離脱したのは痛かった。

　さらに新加入FWエリ・ワイが絶不調で、ベテランFWミシー・バチュアイも負傷と、CFがいない“緊急事態”に陥った。

　ここ数試合はウイングが本職のアンスガー・クナウフがCFの位置で出場。堂安にしてもワイドアタッカーというよりは、２シャドーの一枚や状況や試合展開によってはクナウフとの２トップのような立ち位置でプレーを余儀なくされることもある。

　苦しい台所事情で致し方ない点も多いなか、手探りな状況での試合が続いている。その点は堂安も「うん、本当にその通りです」と認める。

「いろいろなことを手探りしながら、なんとかやっています。チームがいい状況じゃないのは間違いない。その中でも監督と選手でコミュニケーションを取りながら、やれることをやるというのを意識しています」
 
　チームとしての機能性を高められずに苦しみながらも、２節のホッフェンハイム戦、10節のマインツ戦、そして14節のアウクスブルク戦は、堂安がこじ開けて決めた得点で勝った試合だ。チームに対する貢献、手応えについては、次のように話している。

「必死にこの半年やっていたので。本当にすぐ時間が経ちました。やれることはやったかなと思います」

　2025年は、夏にフライブルクからフランクフルトへ移籍し、ヨーロッパリーグからCL、そして代表戦とフル稼働。年内最終戦となったハンブルガーSV戦でも、フル出場し、ピッチを走り回った。試合終了後には思わず膝に手をついて、疲れを感じさせるしぐさを見せたほどだ。

「冬にまたケガ人も戻ってきたりとか、補強があったりだとか、いろんなこと動くと思うので、それに期待して休みたいと思います」

　試合後にはそうコメントを残していた。

　実際、「フランクフルトは攻撃陣補強に動いている」という地元紙からのニュースが続いている。2026年はよりバージョンアップしたフランクフルトと、そこで躍動する堂安の姿を楽しみにしたい。

取材・文●中野吉之伴

【記事】「凄いメンツ！」「中田ヒデと本田が肩組んでいるのが貴重」レジェンド日韓戦に出場した元日本代表戦士の“豪華”集合ショットが反響！