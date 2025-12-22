「チームがいい状況じゃないのは間違いない」“緊急事態”でも奮闘、新天地で結果を残し続ける堂安律「必死にこの半年やっていた」【現地発】

「チームがいい状況じゃないのは間違いない」“緊急事態”でも奮闘、新天地で結果を残し続ける堂安律「必死にこの半年やっていた」【現地発】