「チームがいい状況じゃないのは間違いない」“緊急事態”でも奮闘、新天地で結果を残し続ける堂安律「必死にこの半年やっていた」【現地発】
日本代表MFの堂安律が所属するフランクフルトはブンデスリーガ15節で昇格組のハンブルガーSVとのアウェー戦に臨み、１−１で引き分けた。7勝４分４敗の７位でウインターブレイクに入る。
順位以上に苦しんだというべきか、苦しんだ中でこの順位に食い込んだというべきか。
国内リーグとチャンピオンズリーグ（CL）の過密日程におけるやりくりで、チーム作りを進めるのは簡単ではない。特にエースFWヨナタン・ブルカルトが11月下旬のCLアタランタ戦でふくらはぎを負傷して離脱したのは痛かった。
さらに新加入FWエリ・ワイが絶不調で、ベテランFWミシー・バチュアイも負傷と、CFがいない“緊急事態”に陥った。
ここ数試合はウイングが本職のアンスガー・クナウフがCFの位置で出場。堂安にしてもワイドアタッカーというよりは、２シャドーの一枚や状況や試合展開によってはクナウフとの２トップのような立ち位置でプレーを余儀なくされることもある。
苦しい台所事情で致し方ない点も多いなか、手探りな状況での試合が続いている。その点は堂安も「うん、本当にその通りです」と認める。
「いろいろなことを手探りしながら、なんとかやっています。チームがいい状況じゃないのは間違いない。その中でも監督と選手でコミュニケーションを取りながら、やれることをやるというのを意識しています」
チームとしての機能性を高められずに苦しみながらも、２節のホッフェンハイム戦、10節のマインツ戦、そして14節のアウクスブルク戦は、堂安がこじ開けて決めた得点で勝った試合だ。チームに対する貢献、手応えについては、次のように話している。
「必死にこの半年やっていたので。本当にすぐ時間が経ちました。やれることはやったかなと思います」
2025年は、夏にフライブルクからフランクフルトへ移籍し、ヨーロッパリーグからCL、そして代表戦とフル稼働。年内最終戦となったハンブルガーSV戦でも、フル出場し、ピッチを走り回った。試合終了後には思わず膝に手をついて、疲れを感じさせるしぐさを見せたほどだ。
「冬にまたケガ人も戻ってきたりとか、補強があったりだとか、いろんなこと動くと思うので、それに期待して休みたいと思います」
試合後にはそうコメントを残していた。
実際、「フランクフルトは攻撃陣補強に動いている」という地元紙からのニュースが続いている。2026年はよりバージョンアップしたフランクフルトと、そこで躍動する堂安の姿を楽しみにしたい。
取材・文●中野吉之伴
【記事】「凄いメンツ！」「中田ヒデと本田が肩組んでいるのが貴重」レジェンド日韓戦に出場した元日本代表戦士の“豪華”集合ショットが反響！
順位以上に苦しんだというべきか、苦しんだ中でこの順位に食い込んだというべきか。
国内リーグとチャンピオンズリーグ（CL）の過密日程におけるやりくりで、チーム作りを進めるのは簡単ではない。特にエースFWヨナタン・ブルカルトが11月下旬のCLアタランタ戦でふくらはぎを負傷して離脱したのは痛かった。
ここ数試合はウイングが本職のアンスガー・クナウフがCFの位置で出場。堂安にしてもワイドアタッカーというよりは、２シャドーの一枚や状況や試合展開によってはクナウフとの２トップのような立ち位置でプレーを余儀なくされることもある。
苦しい台所事情で致し方ない点も多いなか、手探りな状況での試合が続いている。その点は堂安も「うん、本当にその通りです」と認める。
「いろいろなことを手探りしながら、なんとかやっています。チームがいい状況じゃないのは間違いない。その中でも監督と選手でコミュニケーションを取りながら、やれることをやるというのを意識しています」
チームとしての機能性を高められずに苦しみながらも、２節のホッフェンハイム戦、10節のマインツ戦、そして14節のアウクスブルク戦は、堂安がこじ開けて決めた得点で勝った試合だ。チームに対する貢献、手応えについては、次のように話している。
「必死にこの半年やっていたので。本当にすぐ時間が経ちました。やれることはやったかなと思います」
2025年は、夏にフライブルクからフランクフルトへ移籍し、ヨーロッパリーグからCL、そして代表戦とフル稼働。年内最終戦となったハンブルガーSV戦でも、フル出場し、ピッチを走り回った。試合終了後には思わず膝に手をついて、疲れを感じさせるしぐさを見せたほどだ。
「冬にまたケガ人も戻ってきたりとか、補強があったりだとか、いろんなこと動くと思うので、それに期待して休みたいと思います」
試合後にはそうコメントを残していた。
実際、「フランクフルトは攻撃陣補強に動いている」という地元紙からのニュースが続いている。2026年はよりバージョンアップしたフランクフルトと、そこで躍動する堂安の姿を楽しみにしたい。
取材・文●中野吉之伴
【記事】「凄いメンツ！」「中田ヒデと本田が肩組んでいるのが貴重」レジェンド日韓戦に出場した元日本代表戦士の“豪華”集合ショットが反響！