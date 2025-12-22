「最も優れたサッカーをするチームの１つだ」リーグ３位浮上のSTVVに敵将が脱帽！ 現地メディアは決勝点演出の日本人MFをMOMに選出「再びチームの要となった」「相手の守備陣を翻弄し続けた」
現地12月21日に開催されたベルギーリーグ第19節で、日本人７選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）がホームでメヘレンと対戦。１−０で勝利を飾った。
小久保玲央ブライアン、谷口彰悟、山本理仁、伊藤涼太郎、後藤啓介がスタメン出場し、畑大雅、松澤海斗がベンチスタートとなったなか、STVVは開始８分に先制に成功する。
敵陣右サイドでフリーキックを獲得すると、伊藤がゴール前にアウトスイングのボールを供給。これをファーサイドの後藤が頭で折り返し、最後はレイン・ヴァン・ヘルデンがゴール。これが決勝点となった。
ベルギーメディア『SPORZA』によると、２試合ぶりの勝利で３位に浮上したSTVVに対して、敗れたメヘレンのフレッド・ファンデルビースト監督は、こう脱帽する。
「最初の20分間、我々はSTVVの走力にかなり苦しめられた。セットプレーから先制点を許したのは残念だ。セカンドボールには注意していたのに。リーグで最も優れたサッカーをするチームの１つだ」
また同メディアは、決勝点を演出した伊藤をこのゲームのマン・オブ・ザ・マッチに選出。27歳の日本人MFに「再びSTVVの要となった。この日本人選手のフリーキックはヴァン・ヘルデンの先制点をアシストし、メヘレンの守備陣を翻弄し続けた」と賛辞を贈っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
小久保玲央ブライアン、谷口彰悟、山本理仁、伊藤涼太郎、後藤啓介がスタメン出場し、畑大雅、松澤海斗がベンチスタートとなったなか、STVVは開始８分に先制に成功する。
敵陣右サイドでフリーキックを獲得すると、伊藤がゴール前にアウトスイングのボールを供給。これをファーサイドの後藤が頭で折り返し、最後はレイン・ヴァン・ヘルデンがゴール。これが決勝点となった。
ベルギーメディア『SPORZA』によると、２試合ぶりの勝利で３位に浮上したSTVVに対して、敗れたメヘレンのフレッド・ファンデルビースト監督は、こう脱帽する。
また同メディアは、決勝点を演出した伊藤をこのゲームのマン・オブ・ザ・マッチに選出。27歳の日本人MFに「再びSTVVの要となった。この日本人選手のフリーキックはヴァン・ヘルデンの先制点をアシストし、メヘレンの守備陣を翻弄し続けた」と賛辞を贈っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…