敵３人を翻弄→高精度ショットをぶち込む！ 最優秀ゴール賞は水戸の20歳アタッカーが受賞【J２アウォーズ】
Jリーグは12月22日、2025シーズンの「J２アウォーズ」を開催した。
各賞が表彰されるなか、最優秀ゴール賞は水戸ホーリーホックの20歳アタッカー、齋藤俊輔が受賞した。
選ばれたのは、29節・ベガルタ仙台戦（１−１）でのゴール。スコアレスで迎えた17分、敵陣左サイドでパスを受けた齋藤は、敵３人に囲まれながらも巧みなステップとコントロールでかわし、ボックス内に進入。右足を振り抜き、ファーサイドのネットを揺さぶった。
局面の打開力と非凡なシュート技術が凝縮されたファインゴールだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】爽快ゴラッソ！ 水戸MF齋藤俊輔が最優秀ゴール賞を受賞
