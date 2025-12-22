（森）続いては特集です。ことしの出来事を振り返る「広島この1年」。2025年に県内で起きた「事件」についてお伝えします。



（井上）県内では殺人事件が相次ぎました。その中には、若者によって引き起こされたものもありました。



■■■【VTR①】■■■



事件が起きたのは暗い夜の公園でした。4月、安芸郡府中町で、東京都の会社員の男性が頭などを殴られて死亡。現金やスマートフォンなどが奪われていました。事件直前、現場近くを歩く男性と女とみられる2人の姿。防犯カメラ映像をつなぐリレー捜査によって、警察は捜査の網を狭めていきます。





そして6月、警察は10代の男女合わせて3人を逮捕。少年ら2人が起訴されました。男性に対し、因縁をつけた末に引き起こされたものとみられています。■大江芳樹記者「事件は大通りに面したこちらのマンションの14階で発生しました。現在中では鑑識活動が行われているものとみられます。」10月、広島市西区中広町の集合住宅で、ベトナム国籍のグエン・トゥイ・ガーさん、32歳が頭を殴られ殺害されました。地域に広がる不安… 小学校では、保護者が付き添って登校する姿が見られました。事件の10日後… 友人らがグエンさんに最後の別れを告げました。この日、事件は急転します。■広島県警 若林栄児 刑事部長「本日被疑者を住居侵入、強盗殺人罪で通常逮捕しました。」警察は、グエンさんと同じベトナム国籍の容疑者を逮捕。殺人などの罪で11月に起訴されました。■庭田杏珠記者「現場付近に来ています。緑に囲まれて田畑が広がっている場所で事件が起こりました」庄原市東城町では6月、矢吹定代さん・84歳が自宅で何者かに頭などを硬いもので殴られ、殺害される事件が起きました。警察は50人態勢の捜査本部を設置しました。しかし、現場周辺は防犯カメラもほとんどない静かな山あい… 発生から間もなく半年が経とうとしているものの、犯人逮捕には至っていません。地元の人たちは…■地元住民「見つからないのでしょうけど、なかなか難しいですね。1人暮らしの方が多いので年齢も重ねて（いるので）不安だと思う。」■田森自治振興区 藤原富雄 事務局長「正面にあるのが、今回、庄原市が設置してくれた防犯カメラ。」カメラは事件後、住民らの要望を受けて、設置されました。■田森自治振興区 藤原富雄 事務局長「皆さんが集まるところでは、必ず矢吹さんの話がでる。もうあれから半年だなとか、早く終わらないかなとか、いろんな思いが語られている。積極的に協力して、一時も早く（捕まってほしい）という思いでいっぱい。」一方、ことしは特殊詐欺被害も相次ぎました。その額は、11月末時点で22億3500万円余り。初めて年間の被害額が20億円を超えました。■録音音声（県警提供）「我々は広島県警本部になるので、ご自身が行かれる警察署の方に 捜査資料を送らないとお話しできない状況なんですよ。」中でも急増しているのが、「警察官をかたる詐欺」です。ニセの警察手帳や逮捕状を示しながら不安をあおる手口で、県内の特殊詐欺被害のおよそ7割を占めます。実際に被害にあった福山市の20代の女性です。きっかけは11月、出勤前にかかってきた1本の電話。神奈川県警の警察官を名乗る男からでした。■被害女性「今回、私名義の口座で犯人が捕まったということで連絡があって、そこから話が警部、神奈川県警、警視庁という感じで向こう側から名前を出されて…」身に覚えはありませんでしたが、男の指示に従い、LINEのビデオ通話でやり取りを開始… 女性はここで、警視庁をかたる別の男から、「身の潔白を証明する調査費用にお金が必要になる」と威圧的に迫られたと言います。支払わなければ逮捕されると思い、その日のうちに現金300万円を振り込みました。■被害女性「怖いというよりは、私を捕まえにきている圧があったので、そっちの方が一番大きかった」※※※【スタジオ】※※※（森）ここからは、広島県警「減らそう犯罪情報官」の直原順一さんに詐欺被害について、解説していただきます。私たちも日々報道していますが、詐欺の被害が止みませんね。（直原情報官）ことし被害額が急増した特殊詐欺ですが、11月末の時点で、22億3000万円余りの被害がでています。このうち、「警察官をかたる手口」の被害が2025年は目立ち、15億3500万円にのぼっていています。（森）「警察官をかたる手口」にだまされないために、どのような心掛けが必要となるのでしょうか？（直原情報官）まず、警察官が電話で「容疑がかかっている」と伝えることはありません。警察が捜査をしていることを事前に伝えてしまうと証拠隠滅をされたり、逃亡される恐れがあります。また警察がSNSを使って連絡することも絶対にありません。電話番号に注目することも大切です。「警察官をかたる手口」では、警察署を装って末尾が「0110」になっている番号からかかってくるケースが見受けられます。また、頭に「プラス」がついた国際電話も増えています。警察が国際電話で連絡することはありませんので、電話を取る前に番号を確認してみてください。（森）この後も、直原さんとともに詐欺被害についてお伝えします。■■■【VTR②】■■■■被害男性「もう完全にやられたな、どうしようかなって思う半分、ここまでやるんだっていうもう呆れですね。」こう話すのは、東広島市に住む40代の男性です。SNSを通じた投資詐欺で、500万円分の暗号資産をだまし取られました。きっかけは、インターネット上で韓国人を名乗る女と知り合ったことでした。LINEによるやり取りを通じて、好印象を抱いてく中持ち掛けられたのが投資話でした。女は「外資系投資銀行にいた叔父が資産を運用する」と説明。男性は、20万円分の暗号資産を指示された投資アプリに送金しました。■被害男性「まず20万円をもとにアプリ上で取り引きをして、（暗号資産で）2万8000円くらいの利益が出た。実際にそれ（利益分）を日本の自分の銀行口座に入金して出金できるところまで、 デモンストレーションして見せるんですね。それで完全に本物の取引だと信じてしまった…」利益を出金できたことで信用してしまった男性は、さらに480万円を送金。すると3週間ほどで…■被害男性「これが最終的な元本。（暗号資産で）780万円くらい。偽アプリの数字ですよ。意味がない。」偽物だった投資アプリ… 資産を引き出そうとカスタマーセンターに問い合わせたところ、税金60万円の支払いを求められ、詐欺だと気づきました。■被害男性「うまい儲け話に乗ってはだめというのが正しいと思う。」※※※【スタジオ②】※※※（井上）身近なSNSを通じた詐欺被害、注意が必要ですね。直原さん、SNSを使って投資を促す詐欺の被害は増えているのでしょうか？（直原情報官）11月末時点で2025年の「SNS型投資詐欺」の被害額は、およそ23億円に上ります。先ほど紹介した警察官がたりなどの特殊詐欺の被害額よりも大きくなっています。他にも、有名人が投資を勧誘するというウソの広告から、SNSで偽の投資グループに誘導する手口も急増しています。（森）被害にあわないためにまずできることは、何になるでしょうか？（直原情報官）これから年末年始にかけて、家族や親せきで集まる機会も増えると思います。まずは県内で詐欺の被害が相次いでいることや、きょう解説したような詐欺の手口や対策を話してみてください。家族同士の合言葉などを決めておくことも効果的です。（森）ここまで、広島県警「減らそう犯罪情報官」の直原順一さんに解説いただきました。直原さん、ありがとうございました。（直原情報官）ありがとうございました。