Aぇ! group、M!LK、乃木坂46らが“コール”参加 『CDTV』特番で“倍倍リレー”実現
アイドルグループ・CANDY TUNEが、22日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！クリスマス年間ランキングFes.』に出演し、「倍倍FIGHT!」を披露した。同パフォーマンスでは、出演アーティストによるコールのスペシャル“リレー”が展開された。
【写真】KAWAII LAB.初の衣装展に大興奮のCANDY TUNE
CANDY TUNEはキュートなクリスマス衣装で登場し、話題曲「倍倍FIGHT!」をパフォーマンス。中盤の「倍の倍のfight〜」のコール部分では、特別演出として出演アーティストによるリレー形式が取り入れられ、Aぇ! group、M!LK、乃木坂46、超特急、超ときめき▼（ハート）宣伝部、FRUITS ZIPPERの順で、それぞれがグループ名をコールする特別バージョンとなった。
SNSでも「倍倍リレーびっくりした」「わちゃわちゃ倍倍リレーかわいかった！」「最高のコラボでした」「色んなアーティスト見れて面白い！」などの声が寄せられ、特番ならではの特別演出に、視聴者からも驚きと歓声が広がった。
