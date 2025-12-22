誕生から140周年を迎えた「駅弁」。

しかし、値上げの波や相次ぐ倒産など、駅弁業界は苦境に立たされています。そんな中、業界が仕掛ける次の一手とは?

創業171年の老舗も！?廃業・撤退が相次ぎ苦境に立たされている“駅弁業界”

山形純菜キャスター:

コロナ禍＆物価高騰が駅弁に大きな影響を与えています。2025年だけで見ても廃業や撤退が相次いでいます。

▼「樹楽」鹿児島・姶良市

2015年九州駅弁グランプリ準優勝「桜島灰干し弁当」などを販売

→2025年5月:破産手続きの申し立て。





▼「井筒屋」滋賀・米原市創業171年、旅館業から始まった地元に愛された老舗→2025年3月:飲食事業から撤退。▼「祇園」静岡・伊東市伊東のソウルフード「いなり寿し」を販売→2025年10月:廃業地元の方は「伊東で駅弁といえば祇園。祇園ロスです」と話していました。

井上貴博キャスター:

コロナ禍もあり、移動時間が早くなったことでお弁当を買わないということですが、車内販売も廃止の方向にあります。なので「電車に乗る前にお弁当を買おう」という流れがある気がしますが…

スポーツ心理学者（博士） 田中ウルヴェ京さん:

私は「高いから」と迷いますが、外国人の観光客の皆さんに聞くと「安くて美味しい」と言われるので、とても損した気分になります。こんなに美味しくて、バラエティーに富んだ様々なものが入っているのにと思うので複雑です。

海外へ進出する店も…生き残りをかけた工夫 駅弁業界の“次の一手”

山形キャスター:

苦境の中、どのような工夫・調整をしているのか「駅弁店の次の一手」です。

▼「マンヨーケン（万葉軒）」

→業界で初めての“時価販売”で、消費者物価指数を3か月ごとに、弁当価格に反映。



例えば、「トンかつ弁当」の基準価格は760円です。10月から時価販売を始め、10月1日からは785円。

次に価格が変わるのは2026年の1月ということで、いまより少し価格が下がる見通しです。



時価販売を行っている理由は、「なぜこの価格なのか」が消費者にわかりやすくなるように、公平性・透明性を反映しているということでした。

▼「崎陽軒」

→駅弁なのに、ロードサイド店が増えています。



2020年からロードサイド店の強化を始め、お弁当や惣菜だけではなく、チャーハンの冷凍弁当も買うことができるということで増えています。

▼「荻野屋」

→「峠の釜めし」のノウハウを生かして新たな業態にチャレンジ。それが「おこめ茶屋米米-めめ-」というおにぎり専門店。テイクアウトやイートインで楽しめる。

▼「まねき食品」

創業137年の幕の内駅弁の“元祖”

→2026年1月、パリの一等地に新たな店舗をオープン予定。



出店を後押ししたのが、2025年行われた大阪・関西万博。「究極のえきそば」「駅弁」などを提供したところ、外国人客に好評だったことがあるといいます。

店舗の名前は「MANEKI BENTO」。展開するメニューは、「すき焼き弁当」「シーフードフライ弁当」「鶏の唐揚げ弁当」「鮭の西京焼き弁当」「鶏の照り焼き弁当」、ヴィーガンに対応している「あんかけ揚げ出し豆腐弁当」などがあります。



“ご飯の上におかず”というスタイルで、価格は日本円で約2400〜2800円です。

出水麻衣キャスター:

小さいボックスの中に、これだけたくさんの品目が入っているものは、おそらく世界的に見てもお弁当が一番だと思います。海外の方からすると、嬉しくてたまらないでしょうね。

田中ウルヴェ京さん:

海外の人からすると、特に幕の内弁当は「たくさんいろいろ入っている」と、皆さん感動してくださるのでこれは売れますよね。

井上キャスター:

海外で成功すれば、他のメーカーも販路が広がることに繋がりますね。



==========

〈プロフィール〉

田中ウルヴェ京さん

スポーツ心理学者（博士） 五輪メダリスト

慶應義塾大学特任准教授

こころの学びコミュニティ「iMiA（イミア）」主宰