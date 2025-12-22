「駅弁」誕生140周年も…値上げに相次ぐ倒産 苦境の駅弁業界が仕掛ける逆転の一手とは【Nスタ解説】
誕生から140周年を迎えた「駅弁」。
しかし、値上げの波や相次ぐ倒産など、駅弁業界は苦境に立たされています。そんな中、業界が仕掛ける次の一手とは?
創業171年の老舗も！?廃業・撤退が相次ぎ苦境に立たされている“駅弁業界”
山形純菜キャスター:
コロナ禍＆物価高騰が駅弁に大きな影響を与えています。2025年だけで見ても廃業や撤退が相次いでいます。
▼「樹楽」鹿児島・姶良市
2015年九州駅弁グランプリ準優勝「桜島灰干し弁当」などを販売
→2025年5月:破産手続きの申し立て。
創業171年、旅館業から始まった地元に愛された老舗
→2025年3月:飲食事業から撤退。
▼「祇園」静岡・伊東市
伊東のソウルフード「いなり寿し」を販売
→2025年10月:廃業
地元の方は「伊東で駅弁といえば祇園。祇園ロスです」と話していました。
井上貴博キャスター:
コロナ禍もあり、移動時間が早くなったことでお弁当を買わないということですが、車内販売も廃止の方向にあります。なので「電車に乗る前にお弁当を買おう」という流れがある気がしますが…
スポーツ心理学者（博士） 田中ウルヴェ京さん:
私は「高いから」と迷いますが、外国人の観光客の皆さんに聞くと「安くて美味しい」と言われるので、とても損した気分になります。こんなに美味しくて、バラエティーに富んだ様々なものが入っているのにと思うので複雑です。
海外へ進出する店も…生き残りをかけた工夫 駅弁業界の“次の一手”
山形キャスター:
苦境の中、どのような工夫・調整をしているのか「駅弁店の次の一手」です。
▼「マンヨーケン（万葉軒）」
→業界で初めての“時価販売”で、消費者物価指数を3か月ごとに、弁当価格に反映。
例えば、「トンかつ弁当」の基準価格は760円です。10月から時価販売を始め、10月1日からは785円。
次に価格が変わるのは2026年の1月ということで、いまより少し価格が下がる見通しです。
時価販売を行っている理由は、「なぜこの価格なのか」が消費者にわかりやすくなるように、公平性・透明性を反映しているということでした。
▼「崎陽軒」
→駅弁なのに、ロードサイド店が増えています。
2020年からロードサイド店の強化を始め、お弁当や惣菜だけではなく、チャーハンの冷凍弁当も買うことができるということで増えています。
▼「荻野屋」
→「峠の釜めし」のノウハウを生かして新たな業態にチャレンジ。それが「おこめ茶屋米米-めめ-」というおにぎり専門店。テイクアウトやイートインで楽しめる。
▼「まねき食品」
創業137年の幕の内駅弁の“元祖”
→2026年1月、パリの一等地に新たな店舗をオープン予定。
出店を後押ししたのが、2025年行われた大阪・関西万博。「究極のえきそば」「駅弁」などを提供したところ、外国人客に好評だったことがあるといいます。
店舗の名前は「MANEKI BENTO」。展開するメニューは、「すき焼き弁当」「シーフードフライ弁当」「鶏の唐揚げ弁当」「鮭の西京焼き弁当」「鶏の照り焼き弁当」、ヴィーガンに対応している「あんかけ揚げ出し豆腐弁当」などがあります。
“ご飯の上におかず”というスタイルで、価格は日本円で約2400〜2800円です。
出水麻衣キャスター:
小さいボックスの中に、これだけたくさんの品目が入っているものは、おそらく世界的に見てもお弁当が一番だと思います。海外の方からすると、嬉しくてたまらないでしょうね。
田中ウルヴェ京さん:
海外の人からすると、特に幕の内弁当は「たくさんいろいろ入っている」と、皆さん感動してくださるのでこれは売れますよね。
井上キャスター:
海外で成功すれば、他のメーカーも販路が広がることに繋がりますね。
==========
〈プロフィール〉
田中ウルヴェ京さん
スポーツ心理学者（博士） 五輪メダリスト
慶應義塾大学特任准教授
こころの学びコミュニティ「iMiA（イミア）」主宰