将棋の福間香奈女流6冠（33）が22日、大阪府高槻市の関西将棋会館で第39期竜王戦6組ランキング戦に臨み、生垣寛人四段（22）に94手で敗れた。福間にとって、生垣はすでに受験を表明している2度目の棋士編入試験5番勝負の第3局試験官。来年1月の第1局から順に山下数毅四段（17）、片山史龍四段（21）と月1回対戦していく。その前哨戦としても注目されたが、「（持ち時間の）5時間を生かし切れなかった。序中盤で苦しくし、反省点がある」。福間は3時間30分の消費に止まる、消化不良の内容だった。

振り駒の結果、先手は福間になった。この日がデビュー戦の生垣は本来振り飛車党。しかし同じ振り飛車相手には対抗型を目指すため、居飛車にするという生垣が序盤からペースを握った。

先手・福間がゴキゲン中飛車を明示すると、居飛車から2枚の銀を前線へ進めて圧力を加えた。生垣は飛車角交換に応じてと金を作り、駒得を拡大。さらに飛車金交換で3枚目の大駒も確保し、押し切った。

生垣によれば、練習将棋も含めて福間との対戦経験はなかったという。棋士編入試験は持ち時間3時間。同じ振り飛車党だけに奨励会時代、代表的戦法のゴキゲン中飛車を並べて勉強したという。

「持ち時間5時間でも考えにない手を指された。（棋士編入試験は）大変だなと感じた」。勝った生垣は、来年3月に訪れる大一番への警戒感を強めた。