韓国のアイドルグループ・KARAのメンバーで俳優としても活動する知英(ジヨン)さんが、『知英カレンダー2026』発売記念イベントに登壇しました。

日本でこれまで発売したカレンダーはポスター型でしたが、今回、初めて卓上カレンダーを発売します。



【写真を見る】【 KARA・知英 】 久しぶりのカレンダー発売に戸惑い「今の時代はこのくらいのほうが良いんだ」

ジヨンさんは、“すごく久々のカレンダーを出しましたけど、なんか…１番大きく変わったのは大きさ。ここ何年かは今の卓上サイズが流行っていると聞いて。（前はもっと大きくて）最初はちょっと寂しかったんですけど、今の時代はこのくらいのほうがいいんだって思って…”と時代の変化を実感。





今回の撮影は、ジヨンさんが大好きだという沖縄で今年８月に行われ、青い海に潜ってダイビングをしている様子など自然体のジヨンさんの姿が収められています。

ジヨンさんは、“すごく満足のいく１冊になっていると思います”と満足げに語りましたが、出来栄えに点数を付けるとしたらと問われると、少し考えこんだ様子を見せ、“難しいですけど…１００点満点中９９点。”と１点減点。その理由について、“自分が撮影地に沖縄を選んだのもあるんですけど、冬の月だったら冬らしい服装も欲しいと思うだろうから…そこをちょっと考えれば良かったかな（笑）”とお茶目に話しました。





去年11月に日本での活動を再開したジヨンさん。現在、月に1度は必ず日本と韓国を行き来していて、“「どこでもドア」が欲しいくらい”と言うほどの多忙ぶり。

活動再開したこの１年を“色んなことをやってきたなと思うんですけど、バラエティとかテレビ番組にもたくさん出させていただいたり、１月から始まるドラマにも出演することになって。活動再開して１番やりたかったのはドラマや映画だったので、それが叶って嬉しい気持ち”と語りました。



クリスマスは韓国に帰国予定だとか。どんな風に過ごすのかと聞かれると、“韓国でも映画『アバター』の新作上映が始まっていて…『アバター』を観たいです。もう（チケット）予約とってます！（笑）”とにっこり。“家でのんびりしてから映画を観に行きたいなと思ってます”と多忙な日常を忘れ、ゆっくり過ごせそうだと嬉しそうに話しました。



【担当：芸能情報ステーション】