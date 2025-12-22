お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）が22日に自身のYouTubeチャンネルを更新。漫才師日本一決定戦「M―1グランプリ2025」で優勝した「たくろう」に言及した。

今回は人気企画「1人賛否」を行うことに。最近あったネットニュースについて「偏った意見は言いたくない」とし“賛否”をまじえて持論を展開するというもので「全部コント」だとしている。そこで「M―1」を取り上げた。

この件について粗品は「感想としてはめちゃくちゃ面白かった。全員面白かった。さすがM―1グランプリ」「やっぱりお笑い番組の王様やな」と素直に認めた。

そして優勝したたくろうについて、「いい味出てたな。ボケとツッコミ変わったな。昔はきむらバンドが赤木のボケにツッコむスタイルやった」「秒でウケてたな」「たくろう優勝おめでとうございます」と讃辞を贈った。

しかし、すぐに「ただぁ！」強調。「インターネットの粗品に憧れているお笑いファンたちは1回黙ろうか」と言及し、「ネットに“あの審査員なんやねん”とかあったけど、素人は黙っといて。全員プロやから」と指摘していた。