高市早苗首相が２２日、Ｘ（ツイッター）に投稿。コンテンツ産業界の識者を集め、首相官邸で行った会議の写真を投稿した。

「今朝は官邸に、デーモン閣下、小室哲哉さん、Ａｗｉｃｈさん、こっちのけんとさん、押井守さん、村上隆さんをはじめ、日本や日本人の文化、生活、価値観などを優れた感性で表現したコンテンツを国内外に発信されているアーティストやクリエーターの皆様、そして、そのご活躍を支えるコンテンツ産業界の皆様にお越しいただきました」と伝えた。

会議の内容について「人材確保・育成やロケ誘致、海外展開、海賊版対策など、コンテンツ産業を巡る課題について、忌憚のない意見交換を行いました」としている。

「日本のコンテンツは必ずや世界でも戦えるとの確信を持っています」「コンテンツ産業は、日本成長戦略の１７戦略分野の一つです。高市内閣は、アーティストやクリエーターの皆様が、世界の新たな市場でご活躍の機会を広げられるよう、昨年度の倍増となる５５０億円超の補正予算（基金として複数年度活用可能）も活用し、全力で支援してまいります」としている。

この投稿には「とんでもねぇメンバーすぎて吹いたｗ」「ＡＩのパロディかと思ったら、本物だった」「アベンジャーズくらいキャラが濃い」「一瞬コラかＡＩかと思うくらいのメンツで草」「メンバーがぶっ飛びすぎて爆笑ｗ」「なんちゅーメンツなんや笑」「何かスゴい事になってますね」「官邸がまるで日本文化のスーパースター集合写真みたいになってる…」「凄い顔触れが勢揃い！」「Ｓ級会議」「悪魔召喚している！ｗ」「官邸に悪魔が侵入してる！」「デーモン閣下！首脳会談ですか？！」「こういう機会がないと絶対並ばないメンツ！！この並び面白い」「高市内閣が悪魔教に侵蝕されてしまう！政教分離の原則はどうした！」と反応する投稿が集まっている。