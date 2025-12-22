高齢夫婦を縛り1000万円強盗…現場近くに“不審な3人組”防犯カメラに話し込む様子も　静岡・長泉町

22日未明、静岡・長泉町の店舗兼住宅に目出し帽をかぶった男3人が押し入り、現金約1000万円を奪って逃走しました。

事件が起きる1時間ほど前に現場付近の防犯カメラが捉えた映像には、上下ともに黒っぽい服装で通りを歩く男を追うように全身黒い服装の2人組がゆっくり歩いていく様子が映っています。

さらに現場近くの駐車場を捉えた映像には、不審な3人組が何やら話し込む様子が映っていました。

その約4分後、話し込んでいた3人組は突然歩き出し、画面の外へ。

それからまもなくして3人は、画面の奥にある犯行現場となった建物の方向へゆっくり向かいました。

それから約25分後、男らは現場となった建物から再び姿を見せ、歩いて逃走したのです。

3人組は、21日午後11時辺りから下見を行っていました。

駐車場内でうろつく様子や被害者の自宅の前をうろつく様子が防犯カメラに映っていました。

警察によりますと、現場の店舗兼住宅に押し入った男3人は、寝ていた80代の夫婦の口をテープでふさぎ、手をテープで縛った上で「金を出せ」などと脅し、現金約1000万円を奪って逃走したということです。

夫婦にけがはありませんでした。

毎朝付近を散歩している女性は「怖いね、そうなの。嫌だ怖い。（Q.この辺りの夜の人通りとか車通りは？）ないですよ、ここ静かですから。たまに歩いている人が通るくらいで」と話しました。

今も逃走を続ける男3人は、いずれも身長170cm以上で年齢は20代から30代。

黒っぽい服装で目出し帽をかぶっていました。

警察は強盗事件として調べを進めるとともに、闇バイトによる犯行の可能性も視野に入れ、男らの行方を追っています。