【モデルプレス＝2025/12/22】女優の原日出子が12月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。食卓を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】66歳ベテラン女優「焼き肉以上の豪華さ」食材ズラリの食卓

◆原日出子「お家焼き肉」披露


原は「昨日はお家焼き肉だったよ」とつづり、自宅の食卓を公開。焼き肉グリルの周りには、タレに浸かった肉だけでなくキムチやブロッコリ、貝、豆腐やきのこなどの具材がずらりと並べられている。また、サラダとブロッコリーの写真も投稿しており「大根とホタテ缶のサラダ」「ブロッコリーはシンプルに茹でただけ」と言葉を添えている。

◆原日出子の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「見てるだけでお腹空いてきた」「栄養満点」「焼き肉以上の豪華さ」「原さん家の子になりたい」「大根とホタテ缶のサラダやってみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

