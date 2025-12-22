タレントでモデルの八伏紗世さん（27）が2025年12月11日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つミニ丈ワンピ姿を披露した。

「みんなも忘年会の時期かなぁ？」

八伏さんは、「事務所の忘年会でした」といい、ミニ丈ワンピとストラップパンプスを合わせたコーデや笑顔のアップショットなどを投稿。「みんなも忘年会の時期かなぁ？」「今日もお疲れ様〜」と投げかけていた。

また、ハッシュタグをつけて「#ワンピ#」「全身コーデ」「#高身長コーデ」「#高身長女子」「#高身長」「#ヘアアレンジ#「ヘアスタイル」なども添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、Aラインデザインのツイード素材のワンピースを着用。髪の毛をアップにまとめ、クリスマスツリーと螺旋階段の前に立ち、笑顔でポーズをきめていた。

4枚目ではスマホを片手に自撮りをする姿を披露し、10枚目では両手を体の前で合わせるポーズをとり、笑顔をみせていた。

この投稿には、「最高にかわいい」「めっちゃ可愛い過ぎ」「ヘアアレンジもワンピも可愛い！！」「美脚すぎる！」といったコメントが寄せられていた。