【大雪警戒】年末の帰省ラッシュに影響か？

２４日（水）の雨を境に「強い寒気」が南下してきます。週末は、日本海側を中心に荒れた天気となり、警報級の大雪のおそれがあります。

２７日（土）の最高気温は、東京・名古屋・大阪で９℃と予想されています。

雪と雨シミュレーション２３日（火）～２７日（土）

２４日（水）２５日（木）は「雨主体」の予想ですが、２６日（金）には「雪」に変わり、「大雪」を予想する、”赤色”の表示も出てきます。気象庁は、

「２６⽇（金）は、冬型の気圧配置となるため、北⽇本から⻄⽇本にかけての⽇本海側を中⼼に荒れた天気となり、冬型の気圧配置の強まりの程度等によっては東 ⽇本の⽇本海側を中⼼に⼤荒れや警報級の⼤雪となる可能性がある。」と、注意を呼びかけています。

寒気のシミュレーション２３日（火）～２７日（土）

２６日（金）には、「平地で雪の目安」の「ー６℃以下」寒気が、関東や九州にまで南下する見込みです。画像で確認できます。

全国各都市の週間予報（２３日（火）～２９日（月））

２９日（月）までの週間予報を画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。西回りで寒気が流れ込んでくるため、西日本は２６日（金）２７日（土）を中心に、東日本や北日本は、２７日（土）２８日（日）を中心に、寒さが厳しくなるでしょう。

