高校生ランナーの憧れの舞台、全国高校駅伝。きのう21日、京都で行われ、鹿児島県勢は女子が、神村学園と鹿児島、男子は鹿児島城西が出場しました。

全国高校駅伝、通称・都大路。県勢3チームが出場しました。

9年連続入賞中の神村学園。直前のけがで、10年ぶりに、留学生抜きで戦うことに。1年生3人が起用されました。

「（白峯）袴羽とたすき渡しできるのが心の支えであり、強み」

県代表と地区代表を合わせた58チームが、高校駅伝日本一をかけて争います。

2年ぶり、3回目の優勝を狙う神村は、1区にエース瀬戸口凜。

祖母・祐子さんも応援します。

「凜いる！頑張れ」

中間点を過ぎ、徐々に離されていきます。

21位で妹・恋空選手にたすきを渡しました。

（3年 瀬戸口凜選手）「1、2区が1番大事な鍵だとわかっていたが、きつくなった時に離れて、そこからどんどん落ちていくのが自分でも分かって、自分の力のなさを実感している」

（瀬戸口姉妹の祖母 祐子さん）「きつかったねえ。はじめて姉妹でたすきをつなぐところを見た、感激している」

妹・恋空は順位を上げて、18位でたすきを渡します。

3区武田は、周りに留学生ランナーが走るスピード区間で、1年生ながら力走。幼馴染、白峯に繋ぎます。

（1年 白峯袴羽選手）「（武田）星莉からたすきを受けた時に前を追っていけと言われて、緊張がほぐれて、自分もやるしかないんだと思った」

区間4位の走りで6人を抜き、11位でアンカー野口へ。

（3年 野口紗喜音選手）「入賞ラインまで自分が押し上げる気持ちで走った、最後はいい形で終わりたかったが、悔しい気持ち」

10位でゴールしました。

（神村学園 有川哲蔵監督）「出走した1年生が来年からチームの中心になる。順位を残していきたい。10年ひと区切りでいちからやり直したい」

（4区・区間4位 白峯袴羽選手）「絶対に来年・再来年に結果で返す。これからもっと練習して、日本一を取りに行きたい」

（鹿児島高校 宇都翔太監督）「頼むぞ、楽しんでこい」

南九州代表として出場した、鹿児島高校。1区は、エース中島絢音が務めました。

直前で体調不良、万全な状態では臨めず、1キロ過ぎに集団から離れます。

46位でたすき渡し。

（3年 中島絢音選手）「思うように走れなくて悔しいが、仲間もたくさん応援してくれて、すごい楽しい都大路でした」

アンカー冨満が37位でゴールしました。

（3年 冨満樹花選手）「（絢音に）ごめんと言われたが、全員が楽しんで走っているように見えてよかった」

一方男子は、鹿児島城西が40位でした。

3年間の集大成と、再び抱いた頂点への思い。高校生ランナーの夢が詰まった都大路が、今年も幕を下ろしました。

