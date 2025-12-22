「10年に一度程度しか起きないような著しい高温」関東甲信、東北、北海道

気象庁は22日、北海道、東北、関東甲信に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

12月29日ごろからから、この時期としては「10年に一度程度しか起きないような著しい高温」になる可能性があるとしています。

寒気弱まる

北日本と関東甲信地方の気温は、向こう３日間程度は寒気の影響が弱いため高い日が多く、かなり高い日もあります。１２月２６日頃からの３日間程度は平年並か低い日が多いでしょう。その後は寒気の影響が弱まるため高く、かなり高い日も多いでしょう。農作物の管理等に注意してください。

北海道地方 １２月２９日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．３℃以上

北海道地方の向こう３日間程度は寒気の影響が弱いため高い日が多く、か

なり高い日もありますが、１２月２６日からの３日間程度は平年並か低いで

しょう。その後は寒気の影響が弱まるため、かなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

東北地方 １２月２９日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．８℃以上

東北地方の向こう３日間程度は寒気の影響が弱いため高い日が多く、かな

り高い日もありますが、１２月２６日からの３日間程度は平年並か低いでし

ょう。その後は寒気の影響が弱まるため、かなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

関東甲信地方 １２月２９日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．８℃以上

関東甲信地方の向こう４日間程度は寒気の影響が弱いため高い日が多く、

かなり高い日もありますが、１２月２７日からの２日間程度は平年並か低い

でしょう。その後は寒気の影響が弱まるため、かなり高くなる可能性があり

ます。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

北陸、東海、近畿、中国、四国、九州北部地方、九州南部、沖縄・奄美

北陸地方、東海地方、近畿地方の気温は、向こう３日間程度は寒気の影響が弱いため高い日が多く、かなり高い日もありますが、１２月２６日頃からの３日間程度は平年並か低いでしょう。その後は高い日が多いでしょう。農作物の管理等に注意してください。

中国地方、四国地方、九州北部地方、九州南部、沖縄・奄美の気温は、向こう３日間程度は高い日が多く、その後は平年並か低いでしょう。

47都道府県の2026年1月7日までの天気予報は画像で掲載しています。

