欧州株　やや売りに押される、米株先物はプラス圏推移も
東京時間19:22現在
英ＦＴＳＥ100　 9857.57（-39.85　-0.41%）
独ＤＡＸ　　24290.41（+2.01　+0.01%）
仏ＣＡＣ40　 8126.13（-25.25　-0.31%）
スイスＳＭＩ　 13116.53（-55.32　-0.42%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:22現在
ダウ平均先物MAR 26月限　48516.00（+51.00　+0.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6911.75（+24.50　+0.36%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25719.00（+144.25　+0.56%）