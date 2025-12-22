欧州株 やや売りに押される、米株先物はプラス圏推移も
東京時間19:22現在
英ＦＴＳＥ100 9857.57（-39.85 -0.41%）
独ＤＡＸ 24290.41（+2.01 +0.01%）
仏ＣＡＣ40 8126.13（-25.25 -0.31%）
スイスＳＭＩ 13116.53（-55.32 -0.42%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:22現在
ダウ平均先物MAR 26月限 48516.00（+51.00 +0.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6911.75（+24.50 +0.36%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25719.00（+144.25 +0.56%）
