富山地方鉄道の鉄道線全体の今後のあり方を検討する会合が、あさって水曜に開かれます。これまで数か月にわたる議論を経て、大きな節目を迎える中、今週、エブリィではその議論のポイントを詳しくお伝えします。きょうは、富山地方鉄道が一部を不採算区間としている不二越・上滝線についてです。



今月1日には、今後のあり方を検討する会合が開かれ、再構築事業の具体案が示されました。富山市は、独自の枠組み「富山型官民連携方式」で鉄道をまちづくりと一体で活性化させる方針です。





まずは、不二越・上滝線の現状です。地鉄は、月岡と岩峅寺の間を不採算区間としていて、富山市は再構築事業の実施を検討しています。国の交付金を活用して再構築事業を行うには、事業構造の変更が求められます。富山市はこれまで事業構造について「みなし上下分離方式」を軸に検討してきました。「みなし上下分離方式」は、鉄道の上部分＝運行を地鉄が担い、下部分＝線路や車両などの設備は地鉄が所有したまま、維持管理費を行政が負担する仕組みです。地鉄のインフラ維持にかかるコスト負担を軽減できます。一方で、ダイヤや運賃は地鉄の裁量に委ねられるため、必ずしも利用者の利便性向上につながらないことや、行政が協力して増客や増収を達成しても、その成果が行政に還元されないといったデメリットもあります。そこで今回、富山市が提案したのが「みなし上下分離方式」を改良した「富山型官民連携方式」です。交通政策に詳しい富山大学の中川大 特別研究教授にその特徴を聞きました。富山大学（交通政策・交通工学）中川大 特別研究教授「これまでの事例では、上下分離になったり、みなし上下分離になったりしても、ダイヤは全く変わっていない、全く便利になっていないようなところもありますので、より市民や利用者に直接的に便利にするところにつなげるという趣旨から考えられたものだというふうに思います。公共と鉄道事業者が一緒になっていい鉄道を作っていこうという、こういう観点から考えられた手法ということが、大変いいことだというふうに思います」「富山型官民連携方式」の大きな特徴は、「みなし上下分離方式」に加え、地鉄と行政が協定を結び、ともに利便性の向上を目指す点です。協定の中身は、このようになっています。①鉄道を公的なサービスととらえ、行政が一定のサービス水準を要請すること。これは、ヨーロッパの公共交通では一般的な考え方で、富山市が地鉄に対し、例えば「1時間に4便程度の運行」を要請する、といったものです。そして、②新駅の設置など、まちづくり関連事業を行政が一体的に行うこと。③増収や経費削減で生まれた成果を官民で分け合うこと、です。これまで以上に行政の関与は大きくなりますが、こうした協定は地鉄にとってもメリットになると中川特別研究教授は話します。富山大学（交通政策・交通工学）中川大 特別研究教授「（地鉄は）なんとか安全で着実な運行をするというところに、やはり力を入れざるを得なかったと思いますので、今回のようにかなり便利にしたり、あるいは駅舎を画期的に新しくしたり、新しい駅を作ったり、そういったようなところに取り組むというのは、鉄道事業者単独ではなかなか難しかったというふうに思いますので、それを行政と一緒に協力しながら改善していくと。それによって今度はお客さんが増えたり、収入が増えたりする可能性が出てきますので、そういう意味で一緒に取り組んでいくということにメリットがあるというふうに思います」「富山ライトレールですとか、富山市内の環状線だとか、南北接続だとか、これまでも富山市がやってきたプロジェクトには、かなり富山地方鉄道は大きく貢献をしておられまして、富山市と富山地鉄が、これまでも続けてこられたような関係をこれからも一緒になって続けていこうという、そういうことの表明だと思います」会合では、具体的な利便性向上策も示されました。列車の増便や新駅設置のほか、不二越・上滝線と市内電車が乗り入れる南富山駅については、乗り換え専用ホームやホーム全体を覆う大型屋根の整備、駅舎の改築などが示されています。富山市は今後、地元や関係者との合意形成を図り、来年3月以降に実施計画案を示す予定です。あさって開かれる検討会では、来年度の支援の具体的な内容について話し合われる見通しです。シリーズあすは、あいの風とやま鉄道と並行して走っている区間の議論についてお伝えします。