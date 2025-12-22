俳優の北川景子さんが「2025美的ベストコスメ大賞」に登場し、「美的GRANDベストビューティウーマン」に輝きました。

【写真を見る】【北川景子】17歳でデビューし来年40歳 「抗うことなく自然に歳を重ねていけたら」





今回、北川さんが受賞した「美的GRANDベストビューティウーマン」は、『美的』のお姉さん版『美的GRAND』の40〜50代の読者によって選ばれる賞。



北川さんは、2014年に行われた「美的ベストビューティウーマン」の第１回目の受賞者。11年を経て「美的GRANDベストビューティウーマン」の受賞に、北川さんは‟読者の方が選んでくださったのが嬉しくて、十代のころからこの業界にいて、いろんな雑誌の撮影を沢山やらせていただく機会や化粧品の広告をやらせていただいて、いま何が美しいのか女性を輝かせるのか女性に提案してきた20年以上だったので、媒体を見ていただいて、今回選んでいただいたのは嬉しいですし、携わってくださった皆さんにも感謝をしたい”と、喜びを語りました。









現在、2児のママでもある北川さん。日々のケアについて、‟子どもを授かってからは、自分の美容やケアに時間や手間をかけられなくて、日々の子育てや仕事に精一杯で、夜は疲れ切っているけど、続けてきたのは、予定が終わったらなるべく早く化粧を落として、洗って、保湿は気を付けていました。髪の毛も毎日洗って、トリートメントしてすぐに乾かす。自分自身がインフルエンザに罹ろうが一生懸命やってきた”と、告白。









また、日々の運動も大切にしているそうで、‟ラジオ体操を日課にしていたり、近所を早歩きとか簡単なことを続けている”と話し、‟好きなものを好きなだけ食べる。食べ物は我慢しない”と打ち明け、‟積み重ねは大事かなと思います”と、熱弁しました。









今年は、ドラマに映画、朝ドラにも出演し、様々な母親を演じた北川さんは‟色んな種類の母親を演じさせていただくことで、自分の子どもと、どう向き合うのか考えさせられた”と、振り返りました。









17歳でデビューし、来年40歳を迎える北川さん。‟若い頃はいろんなことに真剣に考えて、悩んで、追い詰めたり焦る場面が多かったけど、歳を重ねるごとに、精神的に楽になってきて、30代は余裕を持っていろんなことに挑戦出来た”と回顧。続けて、‟40代は、精神的にはどんどん成熟していくと思うので、楽しめるんじゃないかな？ 歳は重ねていくものだと思っているので、無駄な抵抗はしないで、抗うことなく自然に歳を重ねていけたらいいかなって、それが本当の美しさに繋がっていったら嬉しい"と、笑顔を見せました。









【担当：芸能情報ステーション】