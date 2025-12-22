妊娠中に旦那さんと喧嘩になることもあるかと思います。喧嘩をしても夫婦で話し合い、産まれてくる子どものために、親として成長することができれば理想的ですよね。しかし、なかには父親になる自覚がない人もいるようで……？ 今回は、妊娠中に夫との離婚を決意した話をご紹介いたします。

家事を頼んだら逆ギレ

「妊娠後期にさしかかり、どんどんお腹が大きくなるため家事が思うようにできないことが増えてきたんです。そのため夫にお風呂掃除や料理など、できる範囲でいいからやってほしいとお願いしたら、ものすごく嫌そうな態度を取られました。

その態度にイラッとして『これから父親になるんだよ？』『家事だけじゃなくて育児もしないといけないのに、もっと父親になる自覚もってよ！』と言ったら、夫は『俺は子どもなんかどうだっていいんだよ！』『周りがうるさいから作っただけだし』『こんなことなら作らなきゃよかった』と言い放って家を出て行きました。売り言葉に買い言葉だったのかもしれないけど、そうだとしても絶対に言ってはいけない言葉ですよね……。

その瞬間、この人と温かい家庭を築くことなんて不可能な気がしてしまい、夫への愛情がサーッと冷めていきました。里帰り出産を機にしばらく実家に帰るので、離婚に向けて準備を進めようと思っています」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 妊娠中の奥さんをサポートするのが旦那さんの役割なのに、家事をお願いされて逆ギレするなんてありえませんね。しかも、子どもを作らなければよかったなんて、これから父親になる人が言うような言葉ではありません。感情的になると、子どもにもひどい言葉を口走ってしまいそうな気がしてしまいますよね。

