24ºÐ¥°¥é¥É¥ë¡¡¸åÇÚ¤È¤Î¡Ö°î¤ì¤½¤¦¡×¤ÊÇò¹õ¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥ÓÆüËÜ°ì¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¹ÂÃ¼°ª¡Ê24¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¹ÂÃ¼¤Ï¡Ö¤¢¤ª¤Þ¤ª»ÐËå¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëüâÌî¿¿±û¡Ê22¡Ë¤È¡¢¹õ¤ÈÇò¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥ÓÆüËÜ°ìºÇ¹âºÇ¶¯¤ä¡×¡Ö°î¤ì¤½¤¦¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¤Í¡×¡Ö¤¨¤Á¤¨¤Á»ÐËå¤À¤Í¡×¡Ö¤â¤¦¸ø¼°»ÐËå¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¹ÂÃ¼¤ÏÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£TikTok¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÄ©Àï¤·¡¢3·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¥¬¥Á¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë5ÉÃÁ°¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£ÆÃµ»¤Ï¥»¥ë¥Õ¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡£¼ñÌ£¤Ï´äÈ×Íá¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¤½¤Ð²°½ä¤ê¤Ê¤É¡£¿ÈÄ¹163¥»¥ó¥Á¡£