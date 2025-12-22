「これはS・ラモスではありません」…スペイン3部の選手、スペイン代表レジェンドにそっくりで話題に「双子でもこんなに似ていないよ」
元スペイン代表DFセルヒオ・ラモスのそっくりさんとして、グアダラハラ(3部)のMFボルハ・ディアスが話題となっている。英『ザ・サン』が伝えた。
グアダラハラは16日に開催されたコパ・デル・レイのラウンド32でバルセロナと対戦。試合は、スコアレスのまま迎えた後半31分にDFアンドレアス・クリステンセンの得点でバルセロナが先制すると、45分にFWマーカス・ラッシュフォードがダメ押しゴールを奪い、2-0の完封勝利を収めた。
グアダラハラはラウンド32敗退となったが、この試合で話題となったのが、ボルハ・ディアスの風貌だ。あご髭をたっぷりと蓄えているだけでなく、髪型までS・ラモスそっくり。SNS上で話題となり、『Football Factly』は「これはセルヒオ・ラモスではありません。ボルハ・ディアスという選手で、セルヒオ・ラモスと瓜二つだ」と紹介している。
ファンは「双子でもこんなに似ていない」「いや、これはS・ラモスだ」「本当に似てる」「ラモスじゃないなんて信じられない」「そっくりすぎ」「これはクレイジーなことだ」「えっ、何???」「唯一の違いは首にタトゥーがないことだ」などと反応している。
This is not Sergio Ramos.— Football Factly (@FootballFactly) December 17, 2025
This is Borja Díaz, a Guadalajara player, who looks exactly like Sergio Ramos.
He played against Barcelona in the Copa del Rey yesterday pic.twitter.com/ZBMkuk7FB4