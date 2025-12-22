長崎が3選手との契約更新を発表
V・ファーレン長崎は22日、DF江川湧清、GK後藤雅明、MF山田陸の3選手とJ1百年構想リーグにおける契約を更新したと発表した。
今季のJ2リーグで江川は18試合1得点、後藤は35試合0得点、山田は12試合0得点を記録していた。
各選手はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
DF江川湧清
「まずは、今シーズン熱い応援とサポートをありがとうございました。僕自身、来年も長崎のエンブレムを背負って熱く戦います。クラブとして8年ぶりのJ1の舞台で長崎旋風を巻き起こすために、どんな時もチームメイト、ファン・サポーターの皆さんと支え合いながら戦っていきます。来年も応援よろしくお願いします!」
GK後藤雅明
「来シーズンも V・ファーレン長崎でプレーさせていただきます。1年間どんな時も最高のサポートを本当にありがとうございました。来年もピッチに立ち続け、勝利のために頑張ります!!よろしくお願いいたします。」
MF山田陸
「2025シーズン本当に応援ありがとうございました!新シーズンも長崎で戦わせていただくことになりました。今シーズンはJ1昇格をチームとして成し遂げましたが、個人としては非常に悔しさが残るシーズンでした。このオフ期間から身体を作り、チームの勝利に貢献できるように頑張っていきます。応援よろしくお願いします!」
今季のJ2リーグで江川は18試合1得点、後藤は35試合0得点、山田は12試合0得点を記録していた。
各選手はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
DF江川湧清
「まずは、今シーズン熱い応援とサポートをありがとうございました。僕自身、来年も長崎のエンブレムを背負って熱く戦います。クラブとして8年ぶりのJ1の舞台で長崎旋風を巻き起こすために、どんな時もチームメイト、ファン・サポーターの皆さんと支え合いながら戦っていきます。来年も応援よろしくお願いします!」
「来シーズンも V・ファーレン長崎でプレーさせていただきます。1年間どんな時も最高のサポートを本当にありがとうございました。来年もピッチに立ち続け、勝利のために頑張ります!!よろしくお願いいたします。」
MF山田陸
「2025シーズン本当に応援ありがとうございました!新シーズンも長崎で戦わせていただくことになりました。今シーズンはJ1昇格をチームとして成し遂げましたが、個人としては非常に悔しさが残るシーズンでした。このオフ期間から身体を作り、チームの勝利に貢献できるように頑張っていきます。応援よろしくお願いします!」