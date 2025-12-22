Snow Manの佐久間大介が、激しくも美しく踊る新CM『Damage care Debut 佐久間大介篇（be in rhythm, be free, be you）』が公開された。

【動画】佐久間大介のデコルテがのぞく白シャツ姿で美しいダンスを披露

■佐久間大介がしなやかに踊るさまが美しい新CM

佐久間が指をパチッと鳴らして始まる本CMでは、白いとろみ素材のシャツの胸元を大きく開け、黒い太めのパンツを合わせたモノトーンスタイルで登場。激しくも美しいダンスを披露している。

身体の動きに連動した布の揺れ感をも味方につけ、きびきびとした動きの中にも美しさや華やかさが生まれている。佐久間のダンスは、音に合わせて激しさを増し、美しいターンに、頭や首の動きも。そして、彼のトレードマークとも言えるピンクヘアも、身体の動きに合わせてやや乱れるものの、最後に髪をかき上げてまとめてみせた。

本動画は、河北裕介によるライフスタイルブランド「&be」（アンドビー）のオフィシャルSNSで公開されたもの。佐久間は、2025年2月から同ブランドのヘアケアライン『&be HAIR』の新ブランドアンバサダーをつとめている。

動画公開後、「カッコ良すぎて痺れる」「大介くんカッコ良すぎてやばい」「さっくんの良さがすべて詰まってる」という声が続々と寄せられた他、「踊る佐久間くん美しい」「髪をダンスで魅せるだけでなく表情とかも合わせて俺をみろ的な感じでカッコ良い」「佐久間大介にゆるふわの白シャツ着せて踊らせたらあかん～みんな狩られる」など、ダンスに加えて、衣装などのスタイリングを褒める声が寄せられた。

■佐久間の横顔に「美人さん」「彫刻並みの美しさ」の声

動画に加えて、佐久間が少しうつむく様子を捉えた横顔ショットも投稿。

「大好き過ぎる美しい横顔」「彫刻並みの美しさ」「あまりにも美しすぎ」と、佐久間の美しさにときめく声が多くあがった。