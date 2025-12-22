NORDがタイで体当たりロケ！冠番組第3弾『なまらLOVEキュン！タイ～NORDの鉄板プライベート旅～』放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NORD（ノール）の冠番組『なまらLOVEキュン！北海道 ～NORDの鉄板プライベート旅～』の第3弾が放送される。

■タイ屋台の“衝撃”定番メニュー「昆虫のから揚げ」にも挑戦

今回は、北海道を飛び出し、NORD初の海外ロケが実現。『なまらLOVEキュン！タイ～NORDの鉄板プライベート旅～』として、タイでのリアルなプライベート旅を、前編と後編の2回にわたり届ける。

2026年に結成10周年を迎えるNORD。そのご褒美旅として、2024年に世界で最も訪問者数が多かった都市・バンコク（タイ）での旅番組が決定。彼らは、バンコクで有名な観光場所を訪れグルメを堪能、様々なアクティビティにも挑戦する。

バンコクの人気スポット・ナイトマーケットを訪れた4人は、その熱気と賑わいに大興奮。初めて目にするバンコクのローカルグルメに目を輝かせ、それぞれ気になったものを食べ歩き。ひと口食べるごとに「アロイ～！（おいしい～！）」と歓声を上げ、本場の味に舌鼓。

しかし、その先に待ち受けていたのは、タイ屋台の“衝撃”定番メニュー「昆虫のから揚げ」。店頭には、多種多様な昆虫がずらりと並び、そのグロテスクな姿にメンバーの顔は一気にゆがむ。

「え、やばい！ ちょっと待って！」「これマジで食べるの？」と戸惑いつつも、男のプライドをかけて、意を決してチャレンジする。

旅はバンコクから少し足をのばし、ジョムティエンビーチへ。 「海に来たからには絶対やりたかった！」と、安保卓城が提案したのは、メンバー全員での人生初のバナナボート。安保が「メンバー4人で乗ってやりたくない？」と問いかけるも、早朝5時起きでメイクを仕上げた島太星は、荒れ狂う波とバナナボートにテンションが下がり「絶対落ちたくない…」とひと言。

不安がる島に対し、舟木健、安保、瀧原光の3人は、「（結成10周年を迎えるにあたり）どんな荒波にもしがみついていこう！ すぐに落ちたらNORDの未来はないぞ！」と熱いメッセージで鼓舞する。

荒波が待ち受けるなか、波乱万丈となったNORD初のバナナボートチャレンジ。彼らは無事にこの試練を乗り越え、“絆”を深めることができたのか!?

『なまらLOVEキュン！タイ～NORDの鉄板プライベート旅～』前編は12月27日24時、後編は2026年1月11日20時から放送。

■番組情報

GAORA SPORTS『なまらLOVEキュン！タイ～NORDの鉄板プライベート旅～』#1

12/27（土）24:00～

GAORA SPORTS『なまらLOVEキュン！タイ～NORDの鉄板プライベート旅～』#2

01/11（日）20:00～

