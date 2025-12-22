12月4日、宇部市の広い範囲でガス漏れが発生、一部で火災が発生したことを受け、山口合同ガスは22日、原因などをまとめた報告書を中国四国産業保安監督部に提出しました。



報告書の詳しい内容については公表しないとしています。



午後2時前山口合同ガスの関係者が広島市の経済産業省・中国四国産業保安監督部を訪れ報告書を提出しました。



これは、今月4日宇部市の広い範囲でガス漏れが発生しコンロから炎が上がるなどしたことで53件の小規模な火災があり、9人がけがをしたものです。





山口合同ガスではおよそ1万2000件あまりで一時、ガスの供給を停止しました。ガス漏れの原因について山口合同ガスは高圧で送られてくるガスを一般家庭で使用するレベルまで下げるための設備＝ガバナで異常が発生したとみられるとしています。提出された報告書にはガス漏れの原因や当時の対応、改善に向けての施策などが盛り込まれているということですが詳しい内容については中国四国産業保安監督部、山口合同ガス共に公表しないとしています。中国四国産業保安監督部では内容を精査したうえで再発防止策が履行されているか確認していくことにしています。山口合同ガスではガス漏れの詳しい原因などは年明けに公表する方針です。