お笑いタレントの山口智充さんが自身のインスタグラムを更新。早朝のドライブを楽しむ様子をインスタグラムに投稿しました。
 

【写真を見る】【 山口智充 】　白い愛車トヨタ・コンフォートで大阪へ　「平日、早朝のサービスエリアは人も少なくのんびりしてるから大好き！」



山口さんは「まだ寝静まった町を抜けて、車で大阪へ向かう途中のサービスエリアで、ゆっくり明けていく空を見ながら大きく深呼吸。」と冬の朝の清々しい空気を伝える言葉を綴りました。
 



続けて、「平日、早朝のサービスエリアは人も少なくのんびりしてるから大好き！」と混雑を避けた静かな時間に魅力を感じている様子。

また、「朝陽が差し込みはじめたカフェレストランでモーニング！」とカフェレストランでのモーニングも楽しんだようで、「コーヒーおかわり無料はかなり嬉しい」と綴っています。
 



投稿には、青空の下で輝く白の愛車「トヨタ・コンフォート」の写真も添えられており、「車移動、やっぱりいいなぁ」と、改めてハンドルを握る喜びを噛み締めていました。
 



投稿には「#早朝」「#サービスエリア」「#ぐっさん」というハッシュタグが添えられていました。

【担当：芸能情報ステーション】