お笑いタレントの山口智充さんが自身のインスタグラムを更新。早朝のドライブを楽しむ様子をインスタグラムに投稿しました。



【写真を見る】【 山口智充 】 白い愛車トヨタ・コンフォートで大阪へ 「平日、早朝のサービスエリアは人も少なくのんびりしてるから大好き！」





山口さんは「まだ寝静まった町を抜けて、車で大阪へ向かう途中のサービスエリアで、ゆっくり明けていく空を見ながら大きく深呼吸。」と冬の朝の清々しい空気を伝える言葉を綴りました。







続けて、「平日、早朝のサービスエリアは人も少なくのんびりしてるから大好き！」と混雑を避けた静かな時間に魅力を感じている様子。

また、「朝陽が差し込みはじめたカフェレストランでモーニング！」とカフェレストランでのモーニングも楽しんだようで、「コーヒーおかわり無料はかなり嬉しい」と綴っています。







投稿には、青空の下で輝く白の愛車「トヨタ・コンフォート」の写真も添えられており、「車移動、やっぱりいいなぁ」と、改めてハンドルを握る喜びを噛み締めていました。







投稿には「#早朝」「#サービスエリア」「#ぐっさん」というハッシュタグが添えられていました。



【担当：芸能情報ステーション】